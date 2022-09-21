Почему в Зеленограде такое необычное здание военкомата? Объясняет его архитектор 21.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Сказать, что здание зеленоградского военкомата на Панфиловском проспекте «необычное» — ничего не сказать. Рассказываем, кто его придумал и почему оно разноцветное.

Военкомат построили в 2006 году — это был первый проект молодого архитектурного бюро «Зелград-АМ», созданного командой, работавшей до этого в «Зеленоградпроекте» под руководством архитектора Покровского. Этот же коллектив проектировал поликлинику в 20-м микрорайоне, школу надомного обучения в Малино, издательский дом на Центральном проспекте, автобусную станцию в Алабушево, более десятка жилых домов, технологическую деревню МИЭТ и т. д.

В здании военкомата четыре этажа (что сложно понять с первого взгляда), объемно-пространственное решения здания — в виде симметричной и строгой композиции из геометрических объемов и фигур.

А цветовое решение подсказала сама ситуация, рассказывал в интервью «Зеленоград.ру» руководитель «Зелград-АМ» Мади Ажигали:

— Рядом находилось здание теплоцентрали, оно тоже в цвете — алюминий, красный, синий, белые цвета, трубы. Почти все цвета рядом присутствовали, мы практически просто их использовали. А само здание мы сделали под цвета российского флага. Военное здание — вроде бы логично. Что интересно, всем военным это нравится, они говорили, что цвет их устраивает. Когда мы делали интерьер, хотели сделать двери уставного цвета, военком принес письмо военного комиссара Москвы, в котором было написано, что запрещается в военкоматах использовать серый цвет. Это, видимо, была пресыщенность повсеместной военной тематикой.

В 2006 году проект стал лауреатом конкурса «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства».

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Метки:
армия, военкомат, призывники
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