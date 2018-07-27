В зависимости от фракции основного заполнителя — щебня, гравия, песка — асфальт бывает мелкозернистым (размер щебня до 20 мм) и крупнозернистым (от 20 до 40 мм). Сейчас в основном укладывают в верхнем слое асфальта щебеночно-мастичную смесь с полимерными добавками. Мелкозернистые смеси менее пористы, но значительно уступают в прочности крупнозернистым, объясняет префектура. Щебеночно-мастичную смесь применяют на улицах с наиболее интенсивным движением транспорта. Асфальт на её основе долговечнее.

В основе вяжущих смесей — габбро-диабазовый щебень. Это вулканическая горная порода, по минеральному составу близкая к граниту, ее добывают в Карелии, рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин. Материал не боится морозов и обладает высокой прочностью (1400 кг/см2). Вяжущими смесями заполняют пустоты между зернами.

Полностью избавиться от пор в крупнозернистом асфальте невозможно, отмечают эксперты, а значит, вода туда все-таки может попасть. Особенно в двух случаях: если укладывать асфальт в дождь, при отрицательных температурах воздуха, и если сама асфальтобетонная смесь некачественная, пишет инженер Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Например, пониженное содержание битума или неправильно подобран зерновой состав.

Тип смеси для выполнения дорожных работ определяет московское государственное учреждение ««Экспертавтодор», оно же контролирует технологию укладки асфальта. Приемку работ проводит административно-техническая инспекция.