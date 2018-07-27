Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Почему новый асфальт такой зернистый? Он же быстро разрушится 27.07.2018 ZELENOGRAD.RU

На зеленоградских улицах меняют асфальт, новый выглядит как крупные зёрна. Между камнями на вид большие зазоры. А значит, в них будет скапливаться вода, разрушая дорожное покрытие, а потом будут ямы, и придется все переделывать, считают некоторые зеленоградцы. Действительно ли крупнозернистый асфальт хуже гладкого?

фото: nerudnye-spb.ru

В зависимости от фракции основного заполнителя — щебня, гравия, песка — асфальт бывает мелкозернистым (размер щебня до 20 мм) и крупнозернистым (от 20 до 40 мм). Сейчас в основном укладывают в верхнем слое асфальта щебеночно-мастичную смесь с полимерными добавками. Мелкозернистые смеси менее пористы, но значительно уступают в прочности крупнозернистым, объясняет префектура. Щебеночно-мастичную смесь применяют на улицах с наиболее интенсивным движением транспорта. Асфальт на её основе долговечнее.

В основе вяжущих смесей — габбро-диабазовый щебень. Это вулканическая горная порода, по минеральному составу близкая к граниту, ее добывают в Карелии, рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин. Материал не боится морозов и обладает высокой прочностью (1400 кг/см2). Вяжущими смесями заполняют пустоты между зернами.

Полностью избавиться от пор в крупнозернистом асфальте невозможно, отмечают эксперты, а значит, вода туда все-таки может попасть. Особенно в двух случаях: если укладывать асфальт в дождь, при отрицательных температурах воздуха, и если сама асфальтобетонная смесь некачественная, пишет инженер Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Например, пониженное содержание битума или неправильно подобран зерновой состав.

Тип смеси для выполнения дорожных работ определяет московское государственное учреждение ««Экспертавтодор», оно же контролирует технологию укладки асфальта. Приемку работ проводит административно-техническая инспекция.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
PIVALDI - уникальная пивоварня на Пятницком шоссе Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама