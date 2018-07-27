На зеленоградских улицах меняют асфальт, новый выглядит как крупные зёрна. Между камнями на вид большие зазоры. А значит, в них будет скапливаться вода, разрушая дорожное покрытие, а потом будут ямы, и придется все переделывать, считают некоторые зеленоградцы. Действительно ли крупнозернистый асфальт хуже гладкого?
В зависимости от фракции основного заполнителя — щебня, гравия, песка — асфальт бывает мелкозернистым (размер щебня до 20 мм) и крупнозернистым (от 20 до 40 мм). Сейчас в основном укладывают в верхнем слое асфальта щебеночно-мастичную смесь с полимерными добавками. Мелкозернистые смеси менее пористы, но значительно уступают в прочности крупнозернистым, объясняет префектура. Щебеночно-мастичную смесь применяют на улицах с наиболее интенсивным движением транспорта. Асфальт на её основе долговечнее.
В основе вяжущих смесей — габбро-диабазовый щебень. Это вулканическая горная порода, по минеральному составу близкая к граниту, ее добывают в Карелии, рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин. Материал не боится морозов и обладает высокой прочностью (1400 кг/см2). Вяжущими смесями заполняют пустоты между зернами.
Полностью избавиться от пор в крупнозернистом асфальте невозможно, отмечают эксперты, а значит, вода туда все-таки может попасть. Особенно в двух случаях: если укладывать асфальт в дождь, при отрицательных температурах воздуха, и если сама асфальтобетонная смесь некачественная, пишет инженер Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Например, пониженное содержание битума или неправильно подобран зерновой состав.
Тип смеси для выполнения дорожных работ определяет московское государственное учреждение ««Экспертавтодор», оно же контролирует технологию укладки асфальта. Приемку работ проводит административно-техническая инспекция.
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