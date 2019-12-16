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Почему фонари по утрам выключаются, когда на улице еще темно? 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Уличные фонари в Зеленограде по утрам отключают еще до рассвета, из-за чего дети вынуждены идти в школу в темноте, а водители с трудом видят пешеходов. Выяснили, почему так происходит.

За работу наружного освещения в Москве отвечает «Объединенная энергетическая компания». «Зеленоград.ру» ответили, что наружное освещение в Москве включается централизовано, фонари работают в соответствии с графиком.

По графику включения и отключения уличного освещения фонари в декабре по утрам перестают гореть примерно в 8:30. Но рассвет по Москве в декабре наступает ближе к 08:50. Из-за того, что сейчас на улице нет снега, дети идут в школу в сумерках или просто в темноте.

Этот график прописан в «Регламенте технической эксплуатации наружного освещения города Москвы» от 2014 года. По нему фонари включаются вечером при естественной освещенности 30 люкс и отключаются утром при естественной освещенности 30 люкс (люкс, грубо говоря, это количество света, которое падает на единицу площади). Если плохая погода, допускается отступление от графика, но не более чем на пять минут в сторону большей освещенности и не более чем на 30 минут в сторону меньшей освещенности.

Как это выглядит на практике «Зеленоград.ру» объяснили в пресс-службе «ОЭК»: «График включения/отключения регламентирован, но также этот процесс контролируется люксометром. Он находится в диспетчерской на крыше здания и показывает степень освещенности пространства. Показатель должен быть — 30 люкс. Если 30 люкс нет, то ждут максимум 30 минут, чтобы достичь этих 30 люкс. 30 минут — это максимальное время, и мы всегда в него укладывались, обычно ждем 15-20 минут. Если, например, утром набирается 30 люкс, можно подождать максимум 5 минут, но потом обязательно отключить освещение».

Как пояснили в компании, такая ситуация с темнотой утром типична для ноября, но сейчас она затянулась, потому что нет снега — из-за этого возникает ощущение «общей темноты, психологическое ощущение, эмоциональное ощущение общей серости». Никаких отклонений от показаний в 30 люкс при этом нет, уточнили в ОЭК, «хотя чисто эмоционально хочется света, в том числе поэтому так рано зажигается новогодняя иллюминация».

В пресс-службе уточнили, что график включения/отключения утверждается на уровне правительства Москвы.

Ранее, когда за уличные фонари отвечал «Моссвет», зеленограсдкие водители тоже жаловались, что фонари выключают слишком рано, и по утрам они не видят пешеходов. Главный инженер «Моссвета» Александр Киреев объяснял тогда «Зеленоград.ру», что график включения-выключения освещения был разработан еще в советские времена Академией жилищно-коммунального хозяйства для каждой широты России. Кроме того, есть нормативы определенного уровня освещения поверхности, при которых, с точки зрения физиологии, необходимо включать и выключать освещение.

Увидели, когда фонари отключили вне графика или просто на улице откровенно темно, а фонари не горят? Пришлите нам фото.

Считаете ли вы, что нужно изменить график выключения освещения?
Да, пусть фонари горят подольше
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Проголосовали 7 человек
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Обсуждение
Kill Digit
11 минут назад
А ещё раньше часы туда/сюда бегали, но в графики этих изненений не вносили в связи с отменой переходов времени зима/лето (помнится осталось лето), может и поэтому график не отвечает времени отключения (ведь после перевода отключение фактически происходило бы на час позже - по зимнему времени). А может просто надо бы скорректировать зимный график на часок? (что бы был на зимний манер, когда стрелки бегали тудасюда и зимой назад)
[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/End_CEST.svg/330px-End_CEST.svg.png[/img]Отредактировано: 16-12-2019, 16:10
Серж Радин
9 минут назад
Зеленоград, Зеленоградский административный округ) — один из 12 административных округов Москвы. Согласно виипедии, и похоже давно уже утратил хоть какую—то былую значимость... Тысячи Зеленоградцев ездят в Москву на работу каждый день. Таким образом и вывод, во всём урезают и ущемляют, а по факту осталась только "Московская прописка"... Былую значимость Зеленоград утратил навсегда, с развалом СССР.
ИМХО
PS. А фактически и вся страна утратила всё что можно, каждый город и поселок, село , и каждый просто человек—работяга, живут только буржуи и капиталисты, каждый год повышаются цены на всё и это капиталистам в карман, а народ— работяга нищает каждый год всё сильней. Грустно, но правда, и всё же всем видно, что тут можно еще добавить, добавьте?!
Враги народа, нет?!
Или мало налогов собирают с нас, или экономят и сэкономленное ставят себе в карман?!
НЕ НАЖРУТСЯ...!?
Александр Эрлих
только что
А может просто надо бы скорректировать зимный график на часок?
Он скорректирован. В регламенте 2014 года написано время отключения на сегодня 9:30, но по факту 8:30
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