Общежитие в поезде неэстетично, некомфортно и небезопасно для пассажиров: на занятые места можно было бы сесть, а кипятить чайник на шаткой подставке из выдвинутой урны во время движения просто опасно.

Охранников нанимает подразделение по транспортной безопасности. Работают они вахтовым методом. График работы, время на еду и сон устанавливает сама организация. Но в любом случае работают охранники круглосуточно, потому что их задача — защищать вагоны не только в рейсах с пассажирами, но и в депо или пунктах оборота вне депо — в том числе в ночное время.

Когда работники на смене, их личные вещи хранятся в поезде, но в специально отведенных местах. При этом личные вещи должны быть убраны до выхода электрички в рейс, чтобы они не мешали пассажирам. Что касается сна и еды в поезде, то это разрешено только когда состав находится в депо, парке отстоя или пункте оборота. Если поезд в рейсе — запрещено.

Об этих запретах вахтовики-охранники то ли не знают, то ли не считают нужным выполнять. Похоже, пассажиры им не особо интересны, поскольку велено охранять поезд. В ЦППК говорят, что в случаях нарушения запретов подрядчиков штрафуют. Но для этого пассажирам надо сообщить о вещах и прочей посторонней жизнедеятельности в электричке. В самом поезде обратиться не к кому — смешно жаловаться охраннику на охранника. Поэтому советуют писать в сообщения группы вконтакте или через форму обратной связи на сайте. Важно написать, в какое время, в какой день, в каком поезде и вагоне произошло нарушение, полезно приложить фото или видео.