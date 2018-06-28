Парки аттракционов в Зеленограде на постоянной основе не приживаются. Они работали несколько лет эпизодически — на пустыре возле корпуса 1531, у «Ашана» в Андреевке, немножко рядом с недостроенным аквапарком на городском пруду, немножко на Центральной площади. Из 15 микрорайона пришлось уехать, потому что землю отдали под строительство супермаркета, возле «Ашана» тоже стало нельзя из-за строительства жилья. Работе луна-парка на пустующей стройплощадке аквапарка воспротивилась префектура, а с Центральной площади «попросили», потому что закончился договор на размещение аттракционов. С 2016 года луна-парк не приезжает в Зеленоград.

Размещать аттракционы негде. В качестве основной причины невозможности сделать парк аттракционов префектура назвала отсутствие земельных участков, отвечающих требованиям для размещения таких парков. Что это за требования, не уточнили. Два года назад аттракционам на какое-то время, но всё же нашлось место на парковке между префектурой и ДК, но теперь таких «планов нет», сухо ответили в администрации. В парке Победы аттракционы ставить тоже не планируется, в частности, потому, что его территория входит в границы планируемой к образованию особо охраняемой природной территории — это утверждено московским законом №37 еще в 2005 году. Однако, этот закон почему-то не помешал правительству Москвы одобрить строительство в парке Победы двухэтажного развлекательного комплекса в 2007 году, а инвесторам — начать стройку в 2013-м. Разворотив клумбу и асфальт, строители ушли, а восстанавливать все это пришлось за бюджетный счет. В случае же с аттракционами ничего копать не надо — их привозят и увозят.

Никто не хочет аттракционов — ни предприниматели, ни жители. Обращений от предпринимателей по вопросу установки аттракционов нет, говорят в префектуре. Действительно ли никто не хочет, или просто все желающие оставили попытки работать в Зеленограде, неизвестно. Впрочем, в этом году в префектуру обращались два предпринимателя по вопросу размещения уличных батутных комплексов. Какова судьба этих обращений, не уточнили. В администрации также говорят, что нет обращений жителей по поводу аттракционов. Это странно, потому что желающие-то точно есть. Возможно, просто никто не написал в администрацию официального обращения.

Значит аттракционов не будет? Точно сказать нельзя. На наш вопрос, каково же собственное мнение администрации — нужны ли аттракционы, целесообразно ли ставить их в Зеленограде? — в префектуре не ответили. Как показывает практика, от желания местной администрации много что зависит. Власти в данном случае могут неформально договориться с предпринимателями, выступить заказчиком аукциона на размещение парка аттракционов — для этого нужно подготовить проект размещения, а победитель сам привезет, увезет и обеспечит безопасность посетителей.

Парки аттракционов успешно работают в Сокольниках, Коломенском, парке Дружба на «Речном вокзале», в Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском, Кузьминском и других парках Москвы.