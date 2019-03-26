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Когда закончат ремонтные работы на въезде в Зеленоград через Московский проспект 26.03.2019 ZELENOGRAD.RU

На въезде в Зеленоград через Московский проспект уже несколько месяцев — пробка из-за ремонта и сужения дороги. Сейчас работы переместились к въезду в 5-й микрорайон. Это и так узкое место, а сейчас стало ещё хуже. Зачастую сложно въехать или выехать из микрорайона. Выяснили, когда ремонт (точней — реконструкция водопровода) закончится.

Точно в срок (конец марта) рабочие не успеют, но сужение дороги уберут в течение недели, то есть уже в первых числах апреля. Все работы, включая благоустройство, обещают закончить до 20 апреля.

Присоединяйтесь к группе жителей 5-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме.

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