На въезде в Зеленоград через Московский проспект уже несколько месяцев — пробка из-за ремонта и сужения дороги. Сейчас работы переместились к въезду в 5-й микрорайон. Это и так узкое место, а сейчас стало ещё хуже. Зачастую сложно въехать или выехать из микрорайона. Выяснили, когда ремонт (точней — реконструкция водопровода) закончится.
Точно в срок (конец марта) рабочие не успеют, но сужение дороги уберут в течение недели, то есть уже в первых числах апреля. Все работы, включая благоустройство, обещают закончить до 20 апреля.
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