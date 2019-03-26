На въезде в Зеленоград через Московский проспект уже несколько месяцев — пробка из-за ремонта и сужения дороги. Сейчас работы переместились к въезду в 5-й микрорайон. Это и так узкое место, а сейчас стало ещё хуже. Зачастую сложно въехать или выехать из микрорайона. Выяснили, когда ремонт (точней — реконструкция водопровода) закончится.

Точно в срок (конец марта) рабочие не успеют, но сужение дороги уберут в течение недели, то есть уже в первых числах апреля. Все работы, включая благоустройство, обещают закончить до 20 апреля.