Что за теракт? Взрыв произошел в одном из «Перекрестков» в Санкт-Петербурге. Мужчина положил рюкзак в ячейку камеры и ушел, через полчаса взорвалось взрывное устройство в рюкзаке. Пострадали 13 человек. После этого администрация X5 Retail Group распорядилась убрать камеры хранения из магазинов этой сети.

Это навсегда? Возможно, временно. «Камеры будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки», сказали тогда в Х5. При этом в «Пятерочках», принадлежащих той же компании, камеры остались. Нет камер хранения и в других сетевых магазинах, например, в «Билле».

А кому вообще нужны камеры хранения? Многим неудобно ходить со своими вещами по магазину. Некоторые покупатели жалуются на их отсутствие, в том числе в Зеленограде. На одну из таких жалоб префектура ответила, что Х5 «рассматривает возможность возврата камер хранения в супермаркеты». Но при этом в ответе говорится, что по результатам анализа частоты использования камер хранения выяснилось, что большинство покупателей ими вообще не пользуются.

Иногда на входе надо упаковать сумки в пленку. Это обязательно? Нет — можно и не упаковывать. Охранник не имеет права не пропустить человека с «посторонней» поклажей в торговый зал (статья 421 Гражданского кодекса РФ). Если поклажа вызывает у охранника какие-то подозрения, проверить ее содержимое могут только сотрудники полиции в присутствии двух понятых и с составлением протокола досмотра. Но какого-либо регламентирующего закона — с чем нельзя заходить в магазин, — не существует, хоть с чемоданом.

Разве камеры не для борьбы с вороством? Может быть, но совсем необязательно. Как бороться с воровством (покупатель может положить товар в свою сумку и уйти) — дело магазина. Ставят видеокамеры, усиливают охрану, запирают особо ценный товар типа дорогого коньяка и икры в стеклянные шкафы, ставят противокражные системы — бирки на товар и рамки, реагирующие на попытку выноса товара с биркой. Присматривать за имуществом покупателей, оставленным в камерах хранения, тоже должен магазин (статьи 886, 887, 891, 901, 401, 902 ГК РФ).