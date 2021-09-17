Как помочь бездомному, который живет в подъезде или на улице 17.09.2021 ZELENOGRAD.RU

«В отделении Сбербанка ночует человек, стоит ужасный запах», «в кустах живёт бомж, явно с головой не в порядке, со скорой на контакт не идет, а полиция не приезжает» — такие вопросы регулярно приходят от наших читателей. Рассказываем, какие варианты есть у жителя Зеленограда, чтобы помочь бездомному и обезопасить себя.

Если вы увидели бездомного на улице и хотите ему помочь, сначала оцените риски. Не стоит подходить к человеку, который проявляет агрессию или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако если бездомный невнятно говорит, это не всегда означает, что он пьян. Возможно у него инсульт или переохлаждение. В таком случае стоит вызвать скорую.

Если бездомный не ведёт себя агрессивно, постарайтесь поговорить с ним. Если у него не будет возражений, позвоните в «Социальный патруль» по номерам 8-499-357-01-80, 8-499-356-60-67, 8-495-720-15-08 или 112. Тогда его отвезут в Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки, в котором он может переночевать, помыться, поесть, получить одежду и обувь. А ещё в Центре Глинки ему помогут восстановить документы, оформить инвалидность и социальные выплаты, найти родственников, вернуться домой, окажут психологическую и юридическую помощь. Но не стоит вызывать патруль, если бездомный не дал на это согласия. Насильно увозить его не станут.

Если бездомный отказывается ехать в Центр адаптации, но вы всё равно хотите как-то помочь, спросите, нужно ли ему что-то. Деньги бездомным лучше не давать. Не исключено, что их потратят на алкоголь. Он создаёт ложное ощущение тепла, а это очень опасно в холодное время года. А еду, безалкогольные напитки и билет купить можно. Но при покупке билета лучше расплатиться картой, тогда за возврат нельзя будет получить наличные. Также вы можете принести бездомному тёплую одежду и обувь.

Если же человек лежит в вашем подъезде, не выгоняйте его без крайней необходимости. Если он неприлично себя ведёт и мусорит, пригрозите вызвать полицию. Помните, что полицейские вряд ли доставят бездомного до социального центра. Скорее всего, человека просто выгонят на улицу.

В Москве существует несколько организаций, помогающим бездомным людям. Например, «Милосердие», «Точка опоры» и «Ночлежка». Но приехать в Зеленоград и отвезти бездомного в центр, где ему помогут, может только «Социальный патруль».

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Метки:
благотворительность, бездомные
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