При слове «томограф» мы обычно представляем себе закрытый со всех сторон аппарат, в который пациент «въезжает» на специальном столе. Однако МРТ проводят и в томографах открытого типа, которые больше напоминают привычную кушетку в кабинете врача. Расскажем, как МРТ открытого типа помогает обследовать пациентов с клаустрофобией, лишним весом и травмами, а также маленьких детей. Этот материал нам помог написать диагностический центр «Томоград» в Зеленограде.
Магнитно-резонансная томография, или МРТ, — метод исследования внутренних тканей и органов человека, который основан на использовании постоянного магнитного поля.
МРТ-диагностику назначают при разных заболеваниях: от мигрени и головокружения до подозрений на злокачественные образования. Чаще всего МРТ используют при проблемах с позвоночником и для исследования головного мозга, например при сотрясении, головных болях или инфекционных заболеваниях.
Обычно для МРТ-исследования используют томографы закрытого типа. В них процедура проходит следующим образом: пациента помещают в аппарат на 20-30 минут. При этом человек находится в замкнутом пространстве и не должен двигаться в течение всего обследования. Во время обследования томограф издает громкий шум: стуки и высокие протяжные звуки.
Такой опыт может негативно сказаться на психическом состоянии неподготовленного человека — пациент может почувствовать панику в закрытом пространстве аппарата или испугаться звука томографа. Поэтому МРТ в закрытом аппарате не подходит для людей с клаустрофобией или тревожным расстройством.
У МРТ в аппарате закрытого типа есть и другие ограничения. У туннельного томографа есть ограничения по весу пациента — в среднем до 120 кг. Также МРТ в закрытом аппарате не проводят больным в тяжелом состоянии или с серьезной травмой, при которой телу пациента просто нельзя придать положение, нужное для обследования в томографе.
Более того, иногда в туннельном томографе сложно обследовать детей. Ребенку может быть сложно лежать неподвижно на протяжении 20 минут без контроля родителей.
Для обследования всех пациентов, которые не могут пройти МРТ в закрытом аппарате, разработали особый метод — магнитно-резонансную томографию открытого типа.
В аппарате открытого типа нет привычного «тоннеля», в который помещают пациента. Вместо этого человек лежит на практически открытой кушетке, которая расположена между своеобразной подставкой и сканером, который находится сверху. Магнитное поле при этом подается не во всех сторон, как в туннельном томографе, а только с двух сторон — сверху и снизу.
Из-за этого магнитное поле в аппарате открытого типа слабее, чем в закрытом томографе, однако ее вполне достаточно для проведения большинства МРТ-исследований: инсульты и абсцессы мозга, различные травмы черепа с подозрением на повреждение вещества головного мозга, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и окружающих мягких тканей, патологические изменения крупных суставов.
По словам представителей диагностического центра «Томоград», томография открытого типа по времени занимает столько же, как и в туннельном томографе. В среднем на обследование в аппарате уходит 15-20 минут. Затем около 20 минут врач пишет заключение по результатам МРТ, которое после этого отдает на руки пациенту.
Стоимость МРТ в открытом аппарате обычно ниже, чем аналогичное исследование в туннельном аппарате. Например, цены в центре «Томоград» ниже, чем в других зеленоградских центрах, где делают исследования на закрытом аппарате.
Людям с психическими расстройствами такое обследование проходить проще: в аппарате нет замкнутых пространств и уровень шума от открытого томографа меньше. Более того, во время диагностики вместе с пациентом могут находиться родные и близкие, чтобы сделать процесс спокойнее.
Это же касается и обследования детей. Во время МРТ открытого типа родители могут присматривать за ребенком, успокаивать его и держать за руку в течение всей процедуры.
Также на таком аппарате диагностику можно проводить пациентам в тяжелом состоянии. Из-за конструкции томографа доступ к пациенту открыт на 270 градусов. Поэтому врачи могут постоянно следить за самочувствием человека и даже вводить ему необходимые лекарства.
Открытый томограф подходит и для обследования людей с лишним весом. В таких аппаратах ограничения по весу шире — кушетка рассчитана на пациентов массой до 200 килограмм. Конструкция томографа также облегчает обследование людей с травмами. Пациенты испытывают меньше дискомфорта из-за того, что в томографе открытого типа стенок вокруг кушетки нет.
Практически все стандартные исследования головного мозга, сосудов, опорно-двигательного аппарата, суставов, органов малого таза доступны и полноценны на открытых МРТ-аппаратах при наличии соответствующих катушек и программ для сканирования, то есть возможность проведения исследований определяется, в первую очередь, оснащением томографа, а не силой самого магнита.
Обследования на аппаратах обоих типов проводятся с использованием идентичных программ, толщины срезов и шагом между срезами, по одинаковым стандартным методикам. То есть эффективность диагностики в большей степени зависит от опыта и знаний врача, проводящего исследование, от технического оснащения МР-системы, правильности подобранного протокола и выбора параметров сканирования, укладки и подготовки пациента, нежели от напряженности магнитного поля.
Реальные преимущества закрытых томографов с высокой напряженностью магнитного поля могут быть оценены и применены не при рутинной диагностике, а при специальных исследованиях, в том числе, когда прием ведется по скорой помощи, и необходима диагностика головного мозга в острейшем периоде травмы или инсульта, исследование сердца и аорты, органов грудной клетки или совокупность каких-либо сложных исследований.
Чаще всего томография в открытом аппарате используется при плановых обследованиях. Это означает, что пациенту не устанавливают новый диагноз, а подтверждают установленный ранее, например перед экспертизой для подтверждения группы инвалидности. Но если пациент плохо переносит томографию в аппарате закрытого типа, в открытом томографе для него проводят практически любые обследования, в том числе и диагностируют новые заболевания.
В некоторых случаях МРТ открытого типа всё же не подходит пациентам. Например, в открытом томографе нельзя обследовать сердце, легкое, печень.
Нельзя забывать и об абсолютных противопоказаниях. Они совпадают с требованиями к исследованиям в аппарате закрытого типа. МРТ не проводят: беременным в первом триместре, при наличии металлических имплантатов и протезов, брекетов, кровоостанавливающих клипс на сосудах, кардиостимулятора, инсулиновой помпы.
У МРТ открытого типа много преимуществ, но аппараты для такого обследования есть не во всех центрах диагностики. Один из таких центров — «Томоград», который помог написать нам этот материал. В «Томограде» работает современный томограф открытого типа, который помогает проводить МРТ-исследования для пациентов, не переносящих томографию в закрытом аппарате.
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