Кому не годится МРТ в закрытом аппарате

Обычно для МРТ-исследования используют томографы закрытого типа. В них процедура проходит следующим образом: пациента помещают в аппарат на 20-30 минут. При этом человек находится в замкнутом пространстве и не должен двигаться в течение всего обследования. Во время обследования томограф издает громкий шум: стуки и высокие протяжные звуки.

Такой опыт может негативно сказаться на психическом состоянии неподготовленного человека — пациент может почувствовать панику в закрытом пространстве аппарата или испугаться звука томографа. Поэтому МРТ в закрытом аппарате не подходит для людей с клаустрофобией или тревожным расстройством.

У МРТ в аппарате закрытого типа есть и другие ограничения. У туннельного томографа есть ограничения по весу пациента — в среднем до 120 кг. Также МРТ в закрытом аппарате не проводят больным в тяжелом состоянии или с серьезной травмой, при которой телу пациента просто нельзя придать положение, нужное для обследования в томографе.

Более того, иногда в туннельном томографе сложно обследовать детей. Ребенку может быть сложно лежать неподвижно на протяжении 20 минут без контроля родителей.

Для обследования всех пациентов, которые не могут пройти МРТ в закрытом аппарате, разработали особый метод — магнитно-резонансную томографию открытого типа.