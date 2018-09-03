Департамент транспорта обещает, что во всех городских автобусах будут валидаторы нового типа — с возможностью оплаты банковской картой и смартфоном, поддерживающим функцию бесконтактных платежей. В зеленоградских автобусах они тоже появятся. Разбираемся, как это будет работать.
Как понять, что проезд можно оплатить банковской картой? На экране валидатора есть логотипы ВТБ, Сбербанк, «Мир», Visa, Google, Apple, Samsung. При входе в автобус должны быть наклеены специальные стикеры.
Через какие мобильные приложения совершается оплата? Через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.
Принимаются любые карты? Только бесконтактные, поддерживающие технологии PayPass и PayWave. Оплата проезда банковской картой уже действует на нескольких московских маршрутах наземного транспорта — как и на всех станциях МЦК и на 80-ти станциях метро. карту прикладывают к валидатору.
Сколько стоит разовая поездка при оплате банковской картой? 40 рублей. Если на банковской карте находится также приложение «Тройка» — 36 рублей.
Как доказать контролеру, что проезд оплачен банковской картой или телефоном? Приложите карту или смартфон к его (контролера) считывающему устройству, он все увидит.
Как правильно платить картой? При оплате карту надо приложить к валидатору и держать, пока не загорится зеленый огонек. Если не дождаться сигнала, оплата не пройдет.
Выдаст ли валидатор бумажный чек? Нет — документа, подтверждающего платеж, не предусмотрено. Просто оплачиваете и потом прикладываете карту к считывающему устройству контролера.
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