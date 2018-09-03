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Как оплатить проезд в автобусе банковской картой 03.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта обещает, что во всех городских автобусах будут валидаторы нового типа — с возможностью оплаты банковской картой и смартфоном, поддерживающим функцию бесконтактных платежей. В зеленоградских автобусах они тоже появятся. Разбираемся, как это будет работать.

фото: mosgortrans.ru

Как понять, что проезд можно оплатить банковской картой? На экране валидатора есть логотипы ВТБ, Сбербанк, «Мир», Visa, Google, Apple, Samsung. При входе в автобус должны быть наклеены специальные стикеры.

Через какие мобильные приложения совершается оплата? Через Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Принимаются любые карты? Только бесконтактные, поддерживающие технологии PayPass и PayWave. Оплата проезда банковской картой уже действует на нескольких московских маршрутах наземного транспорта — как и на всех станциях МЦК и на 80-ти станциях метро. карту прикладывают к валидатору.

Сколько стоит разовая поездка при оплате банковской картой? 40 рублей. Если на банковской карте находится также приложение «Тройка» — 36 рублей.

Как доказать контролеру, что проезд оплачен банковской картой или телефоном? Приложите карту или смартфон к его (контролера) считывающему устройству, он все увидит.

Как правильно платить картой? При оплате карту надо приложить к валидатору и держать, пока не загорится зеленый огонек. Если не дождаться сигнала, оплата не пройдет.

Выдаст ли валидатор бумажный чек? Нет — документа, подтверждающего платеж, не предусмотрено. Просто оплачиваете и потом прикладываете карту к считывающему устройству контролера.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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