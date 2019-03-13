Разносчики бесплатных газет, расклейщики рекламы и просто торговцы всех мастей без проблем попадают в наши подъезды. Новички звонят в какую-нибудь квартиру и просят впустить, но опытные ходят с распечатками универсальных кодов или с ключами-«вездеходами». Разбирались, откуда они берутся и как с этим бороться.
В компании «Маршал-1», которая занимается обслуживанием домофонов во многих зеленоградских домах, не смогли вразумительно ответить, где рекламщики берут коды. При этом заверили, что компания ничего не «сливает» и, даже не несет ответственности за подобные ситуации.
«Домофон поставили, работает. Вот и все дела. Какие к нам еще вопросы», — резюмировал представитель «Маршал-1». Он также высказал экзотическое предположение, что сотрудники рекламных фирм могут «подсмотреть» код, когда кто-то заходит в подъезд.
Речь идет о так называемых мастер-кодах, которые разрабатывают производители, пояснил инженер по системам безопасности Николай Воронцов. Они используются для попадания в подъезд при аварийных, ремонтных работах и в экстренных ситуациях. «Эти коды подходят не ко всем домофонам, а лишь к устройствам определенной марки», — пояснил Воронцов.
Базы с кодами «сливают» в интернет, их при желании, может найти кто угодно.
Второй способ попасть в подъезд, не имея ключа или не зная конкретный код — с помощью так называемого «ключа-вездехода». Это технические ключи, которые используются как запасной вариант в экстренных ситуациях, если не подошел код, в том числе, универсальный. Откуда они у рекламщиков, догадаться несложно — в интернете множество объявлений об изготовлении таких ключей.
Например, одна компания предлагает один ключ за тысячу рублей, комплект — за 2500. Это ключи, походящие именно для зеленоградских подъездов — они гарантированно открывают 80 процентов подъездов.
На сайте компании утверждается, что ключи «подобраны на основе сотрудничества с компаниями-производителями и установщиками домофонов».
Так, в Зеленограде можно купить ключ за 1000 рублей, комплект — за 2500. Продавцы отмечают, что сотрудничают с компаниями-производителями.
Если в ваш подъезд проникают посторонние, нужно писать претензию в управляющую компанию (как правило, это районный «Жилищник»), они обратятся к установщику домофона и он должен устранить проблему — если универсальный ключ или код попал в нежелательные руки, их могут заблокировать и создать новые.
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