Кто сливает коды от подъезда

В компании «Маршал-1», которая занимается обслуживанием домофонов во многих зеленоградских домах, не смогли вразумительно ответить, где рекламщики берут коды. При этом заверили, что компания ничего не «сливает» и, даже не несет ответственности за подобные ситуации.

«Домофон поставили, работает. Вот и все дела. Какие к нам еще вопросы», — резюмировал представитель «Маршал-1». Он также высказал экзотическое предположение, что сотрудники рекламных фирм могут «подсмотреть» код, когда кто-то заходит в подъезд.

Речь идет о так называемых мастер-кодах, которые разрабатывают производители, пояснил инженер по системам безопасности Николай Воронцов. Они используются для попадания в подъезд при аварийных, ремонтных работах и в экстренных ситуациях. «Эти коды подходят не ко всем домофонам, а лишь к устройствам определенной марки», — пояснил Воронцов.

Базы с кодами «сливают» в интернет, их при желании, может найти кто угодно.