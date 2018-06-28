От 160 до 670 рублей за килограмм — столько стоит клубника в Зеленограде. Наш корреспондент Елизавета Волкова обошла зеленоградские магазины и выяснила, где покупать клубнику выгоднее всего.
В магазинах «Пятерочка», «Дикси» и «Атак» на момент обхода клубники в продаже не было.
Обращайте внимание на внешний вид. Качественные и спелые ягоды всегда сухие, без повреждений, без вмятин. Цвет у хорошей клубники насыщенный и однородный — ярко-красный. Обрамляющие ягоду листики зеленого цвета без признаков увядания. У вкусной клубники приятный ярко выраженный запах.
Сладость ягод можно определить по черенку. Расстояние между зелёными листиками и самой ягодой говорит о том, что клубника будет сладкой. Если же листики прилегают плотно, ягода будет кислить.
Не покупайте впрок. Клубника быстро портится, поэтому покупайте столько, сколько вы сможете съесть за 1-2 дня.
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