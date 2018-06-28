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Где в Зеленограде самая дешевая клубника (а где самая дорогая) 28.06.2018 ZELENOGRAD.RU

От 160 до 670 рублей за килограмм — столько стоит клубника в Зеленограде. Наш корреспондент Елизавета Волкова обошла зеленоградские магазины и выяснила, где покупать клубнику выгоднее всего.

Супермаркет «Билла» — 620 р/кг
Ягоды в пластиковой упаковке выглядят свежо и сочно. Но цена зашкаливает — 155 рублей за 250 грамм
Магазин «Десяточка» — 500 р/кг
В несетевом магазине в 4 микрорайоне внешний вид ягод оставляет желать лучшего: они мятые и потемневшие, а листочки желтые. В пластиковой упаковке примерно 200 грамм — стоит 99 рублей
Супермаркет «Перекресток» — 480 р/кг
Ягоды без признаков порчи в 250-граммовой упаковке продают за 120 рублей, и это ещё цена по акции
Гипермаркет «Лента» — 315 р/кг
Ягоды выглядят не очень привлекательно, заметны вмятины и повреждения. Продают на развес. Для держателей карты магазина цена на 15 рублей меньше
Уличные палатки — 300 р/кг
Палатки с клубникой работают у корпусов 403А, 617А, 900, 1104 и 1446. Например, в 9 микрорайоне возле «Перекрестка» клубнику из Волгограда продают по 300 рублей за кило.
Супермаркет «Азбука вкуса» — 298 или 672 р/кг
Внешний вид у ягод очень хороший, видно, что они свежие. На развес клубника здесь относительно дешевая — 298 рублей за килограмм. А вот 250-граммовый пластиковый контейнер стоит 168 рублей (672 р/кг) — это самая высокая цена в городе
Зеленоградский рынок — от 160 до 250 р/кг
Разумнее всего оказалось покупать на зеленоградском рынке. Здесь и выбор побольше, и поторговаться можно. Цены разнятся, качество ягод тоже, но вероятность найти хорошую, вкусную клубнику по разумной цене здесь гораздо выше, чем в обычном магазине. Средняя цена за килограмм — 210 рублей.

В магазинах «Пятерочка», «Дикси» и «Атак» на момент обхода клубники в продаже не было.

Как выбрать клубнику — советы Роспотребнадзора

Обращайте внимание на внешний вид. Качественные и спелые ягоды всегда сухие, без повреждений, без вмятин. Цвет у хорошей клубники насыщенный и однородный — ярко-красный. Обрамляющие ягоду листики зеленого цвета без признаков увядания. У вкусной клубники приятный ярко выраженный запах.

Сладость ягод можно определить по черенку. Расстояние между зелёными листиками и самой ягодой говорит о том, что клубника будет сладкой. Если же листики прилегают плотно, ягода будет кислить.

Не покупайте впрок. Клубника быстро портится, поэтому покупайте столько, сколько вы сможете съесть за 1-2 дня.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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Обсуждение
Александр Иванов
2 часа назад
В девятом районе уже по 350рублей толкают...
как только почувствуют что берут, ценник меняется...
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