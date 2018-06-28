Как выбрать клубнику — советы Роспотребнадзора

Обращайте внимание на внешний вид. Качественные и спелые ягоды всегда сухие, без повреждений, без вмятин. Цвет у хорошей клубники насыщенный и однородный — ярко-красный. Обрамляющие ягоду листики зеленого цвета без признаков увядания. У вкусной клубники приятный ярко выраженный запах.

Сладость ягод можно определить по черенку. Расстояние между зелёными листиками и самой ягодой говорит о том, что клубника будет сладкой. Если же листики прилегают плотно, ягода будет кислить.

Не покупайте впрок. Клубника быстро портится, поэтому покупайте столько, сколько вы сможете съесть за 1-2 дня.