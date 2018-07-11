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Что случилось со стеной под крюковской эстакадой? Она рушится? 11.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Участок «нового» моста со стороны Крюковской площади закрыт полотном и поддерживается деревянной подпоркой. Выяснили, что произошло, и есть или угрозы для пешеходов и автомобилистов.

фото: Nike Koroteev/vk.com

Под эстакадой перекладывают кирпичную кладку, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост». это плановые, а не аварийные работы. Ни магазинам, ни прохожим, ни автомобилистам эти работы не угрожают. Проход в магазины есть. Работы займут около двух недель. В целом состояние Крюковской эстакады нормальное, заверили в «Гормосте».

Крюковскую эстакаду (тогда она называлась путепроводом) через Октябрьскую железную дорогу открыли 20 лет назад, в 1998 году.

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