Установить на фасад кондиционер, застеклить балкон, сделать из него небольшую оранжерею или закрепить за окном горшки с цветами — почти каждый хотел сделать что-то из этого. А некоторые идут дальше и делают собственные балконы. Выяснили, какие работы нужно согласовывать и как это сделать.
Установка кондиционера не относится к работам по реконструкции, перепланировке или переоборудованию помещения, так что согласовывать её не нужно (только если ваш дом не памятник архитектурного наследия).
Как и установка кондиционера, остекление балкона, выращивание цветов на нём и закрепление горшков с цветами за окнами не требуют согласования с Мосжилинспекцией.
Новые правила пользования жилыми помещениями, вступившие в силу с 1 марта 2022 года, по мнению экспертов не запрещают остеклять балконы, если не меняется площадь помещения и не разрушаются несущие конструкции. Также свои правила есть у каждого региона. И в Московской области остекление не должно нарушать архитектурный облик здания — разрешение нужно получить в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура).
Согласования в Мосжилинспекции требует:
- создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних стенах и на крыше
- создание навесов в пределах границ террасы на кровле многоквартирного дома
- создание входов и входных групп, в том числе с навесом общей площадью не более 10 м2, без устройства фундамента
- создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания
- устройство балконов, лоджий на первых этажах без организации отопления, строительства фундаментов и помещений под ними
- строительство каминов и дымоходов
- устройство вентиляционных коробов
- а также иные работы по переустройству или перепланировке связанные с использованием общего имущества собственников помещений или затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома
Для этого нужно сначала оформить проект перепланировки. Его может составить проектная организация, которая входит в саморегулируемую организацию (СРО). Проектная документация должна быть в электронном виде, также на ней должна стоять электронная подпись проектной организации. Но составления проекта можно избежать, если он уже есть в каталоге типовых проектов, одобренных Мосжилинспекцией.
Проект перепланировки, запрос на получение решения о согласовании и другие документы нужно подать онлайн на mos.ru. Обычно решение готовится в течение 20 рабочих дней.
После завершения работ нужно собрать ещё один пакет документов и обратиться за оформлением приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения.
За самовольную перепланировку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до 2,500 рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч для юридических. Кроме того, владелец здания будет обязан привести его в соответствие с технической документацией или оформить акт о завершении перепланировки.