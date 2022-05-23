Какие изменения нужно согласовывать?

Согласования в Мосжилинспекции требует:

создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних стенах и на крыше

создание навесов в пределах границ террасы на кровле многоквартирного дома

создание входов и входных групп, в том числе с навесом общей площадью не более 10 м 2 , без устройства фундамента

, без устройства фундамента создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания

устройство балконов, лоджий на первых этажах без организации отопления, строительства фундаментов и помещений под ними

строительство каминов и дымоходов

устройство вентиляционных коробов

а также иные работы по переустройству или перепланировке связанные с использованием общего имущества собственников помещений или затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома

Для этого нужно сначала оформить проект перепланировки. Его может составить проектная организация, которая входит в саморегулируемую организацию (СРО). Проектная документация должна быть в электронном виде, также на ней должна стоять электронная подпись проектной организации. Но составления проекта можно избежать, если он уже есть в каталоге типовых проектов, одобренных Мосжилинспекцией.

Проект перепланировки, запрос на получение решения о согласовании и другие документы нужно подать онлайн на mos.ru. Обычно решение готовится в течение 20 рабочих дней.

После завершения работ нужно собрать ещё один пакет документов и обратиться за оформлением приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения.

За самовольную перепланировку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до 2,500 рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч для юридических. Кроме того, владелец здания будет обязан привести его в соответствие с технической документацией или оформить акт о завершении перепланировки.