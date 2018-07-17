Закон отводит на устранение аварии четыре часа. По правилам предоставления коммунальных услуг в жилых домах (приложение к постановлению правительства РФ №354), допустимая продолжительность перерыва водоотведения — восемь часов суммарно в течение одного месяца и четыре часа единовременно, в том числе при аварийной ситуации. Горячую воду имеют право перекрыть на сутки при аварии на магистралях водопроводных сетей и на несколько дней при плановом летнем отключении, но это другие случаи. Следовательно, устранить прорыв в конкретном стояке жилого дома должны в течение четырех часов. Кстати, и подвезти к дому цистерны с холодной водой к этому времени, если она перекрыта.

Устранить аварию в эти сроки вполне реально, но для этого надо войти в квартиру. Жилец (собственник или наниматель) должен сам открыть дверь сотрудникам управляющей компании, без его согласия они не могут войти.

Почему сантехник не может войти в квартиру вместе с полицией. В полиции говорят, что не имеют права вскрыть дверь без веских оснований. Например, при подозрении на угрозу жизни, здоровья или имуществу. Отсутствие воды, как и её течь, вполне может считаться угрозой жизни и здоровью. Но прорыв труб в квартире к таким случаям не относится, поскольку авария может быть устранена путем перекрытия стояка. Вот такая бюрократическая ловушка.

Поэтому же не работает в данном случае пункт 3 статьи 3 Жилищного кодекса РФ, закрепляющий право проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан для спасения имущества или обеспечения общественной безопасности при авариях. Стояк-то перекрыли — значит, имуществу и безопасности ничего не угрожает. Вот если будет наводнение или пожар, то дверь вскроют.

Если никто не открывает, хозяина квартиры надо срочно искать. Управляющая компания, прежде всего, должна иметь телефоны и другие контакты не только всех жителей своих домов, но и их родственников, чтобы найти конкретного человека, прокомментировал Zelenograd.ru бывший сотрудник зеленоградской администрации. Телефоны могут отслеживать и фиксировать при звонках жителей в диспетчерскую, когда они оставляют заявки. Можно просить жителей оставить телефон при заключении договора с управляющими компаниями. У управляющих компаний должна быть единая интегрированная информационная система с контактами жильцов, что в данный момент отсутствует, отметил специалист.

Играет роль и самоорганизация жителей — связь с соседями, старшими по подъезду, общение. Но это воля жильцов — если они не хотят держать связь друг с другом, никто их к этому принудить не может. Коммунальщики должны и быстро связаться в полицией, у которой есть своя база контактов жителей.

Если хозяина квартиры не нашли, надо обращаться в полицию и суд. Управляющая компания должна подать в суд иск об обеспечении доступа в квартиру для устранения последствий аварии, если хозяина так и удалось разыскать. Так обычно и делается, когда в доме капитальный ремонт, и кто-то из жильцов не открывает рабочим двери — а значит, нельзя заменить стояки или батареи. Формально на розыск отсутствующего жильца дается 48 часов. Но суд — это долго, от подачи заявления до вынесения решения может пройти несколько недель, если речь не идет о прямой угрозе жизни или здоровью людей.



Жители, в свою очередь, могут в случае аварии написать заявления в управляющую компанию с требованием зафиксировать факт непредоставления услуги, устранить аварию и произвести перерасчет. А в полицию — заявление о случившемся и требованием найти отсутствующего хозяина квартиры. Рано или поздно дверь вскроют, если не найдут жильцов, по заявлению управляющей компании в суд и соответствующему решению — это подтверждается судебной практикой. «Поиск жильцов указанной квартиры в настоящее время не дал результатов, соблюдение интересов собственника невозможно противопоставлять интересам несоизмеримо большего количества граждан, проживающих в многоквартирном жилом доме», говорится в одном из решений суда по этой теме. Вскрытие двери должно проводиться в присутствии полиции, понятых, сотрудников МЧС и управляющей компании.