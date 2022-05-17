Как получить заключение о нарушении норм освещённости

Измерить освещенность может только аккредитованная организация.

Нам удалось найти лишь одну организацию, которая готова провести исследование о нарушении норм освещённости жилого помещения в Зеленограде и Московской области по запросу физического лица — это компания «Экосеть» (остальные работают только с юридическими лицами). Связаться с её представителями можно по электронной почте inbox@ekoset.ru, по телефону 8-495-223-35-95 или через форму для сообщений на сайте.

Для Зеленограда базовая стоимость измерения коэффициента естественной освещённости (КЕО) составляет 9920 рублей, но она может меняться. Это минимальная стоимость выезда, в неё может быть включено до пяти точек измерения. По результатам исследования вы получите протокол установленного образца и копию аккредитации при необходимости.

Если показатели освещенности не соответствуют нормативам (СП 52.13330.2016), отправьте заявление в свободной форме с приложенным протоколом в управляющую компанию (обычно это «Жилищник»). Если это не поможет, обращайтесь в Роспотребнадзор или прокуратуру.