Что делать, если дерево закрывает окно и не пропускает свет в квартиру 17.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Жалобы на деревья и кусты, которые загораживают свет, а их ветки бьют в окна, регулярно поступают в префектуру. «Свет не проходит в квартиру, темно и сыро, днем приходится включать свет», «ветки сильно бьют по окнам, могут разбиться» — это типичные обращения. «Зеленоград.ру» выяснил, как добиться спила мешающих веток.

Что обычно отвечают на жалобы

Обычно на жалобы жителей управа отвечает, что выполнила работы по санитарной обрезке ветвей деревьев. Однако это может означать, что «Жилищник» избавился только от сухих и аварийных веток.

Чтобы спилить здоровые ветки или тем более всё дерево, мешающее естественному освещению помещения, нужно оформить порубочный билет в департаменте природопользования. Если управляющая компания отказывается это делать, то вы сами должны предоставить заключение о нарушении инсоляции в вашей квартире, на основании которого оформят порубочный билет.

Как получить заключение о нарушении норм освещённости

Измерить освещенность может только аккредитованная организация.

Нам удалось найти лишь одну организацию, которая готова провести исследование о нарушении норм освещённости жилого помещения в Зеленограде и Московской области по запросу физического лица — это компания «Экосеть» (остальные работают только с юридическими лицами). Связаться с её представителями можно по электронной почте inbox@ekoset.ru, по телефону 8-495-223-35-95 или через форму для сообщений на сайте.

Для Зеленограда базовая стоимость измерения коэффициента естественной освещённости (КЕО) составляет 9920 рублей, но она может меняться. Это минимальная стоимость выезда, в неё может быть включено до пяти точек измерения. По результатам исследования вы получите протокол установленного образца и копию аккредитации при необходимости.

Если показатели освещенности не соответствуют нормативам (СП 52.13330.2016), отправьте заявление в свободной форме с приложенным протоколом в управляющую компанию (обычно это «Жилищник»). Если это не поможет, обращайтесь в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Другой аргумент — дерево слишком близко к дому

По федеральным и московским нормативам, минимальное расстояние от оси дерева до стены дома — пять метров, для кустарников — полтора метра. А если диаметр кроны дерева больше пяти метров, то расстояние должно быть «соответственно увеличено».

Таким образом вы можете потребовать удаления дерева на основании того, что оно растет слишком близко к стене дома.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, озеленение, благоустройство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Закрыть собачью площадку для посторонних. А ключи выдать только местным жителям Истории
«Бордовая» пробка образовалась на Крюковской эстакаде из-за ремонта асфальта Новости
Что делать, если дерево закрывает окно и не пропускает свет в квартиру Ответы
Перехватывающие парковки сделают возле станции Крюково после её реконструкции. Они будут бесплатными при пересадке на электричку Истории
Зеленоградский спортсмен Иван Шелехов дважды стал серебряным призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку Новости
Продуктовый магазин сети «Светофор» откроется в ТЦ «Савёлки» на Центральной площади Новости
Как составляют график отключения горячей воды. И почему в некоторых районах несколько лет подряд её отключают в мае Ответы
Детскую площадку в виде космической станции начали ставить в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Раньше здесь была полностью деревянная площадка с резными фигурами Новости
Четверо подростков утопили прокатный электросамокат в городском пруду Новости
Зеленоградские спортсменки выиграли чемпионат России по фигурному катанию на роликовых коньках Новости
Магазин товаров для дома «Галамарт» открылся в ТЦ «Столица» Реклама
Упал светофор на пересечении Московского проспекта и улицы Юности. Вероятно, его сбило дерево. О проблеме было известно накануне Новости
Отключение горячей воды в Андреевке, Голубом, Менделеево, Ржавках и других окрестностях Зеленограда Гид
Дерево упало на две машины во дворе 4-го микрорайона Новости
Начался ремонт лестницы на выходе из лесопарка к МИЭТу. Там сделают перила и направляющие для колясок Новости
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
«Красиво расставить зубы, чтобы предотвратить потенциальную патологию». Когда подростку пора к ортодонту — рекомендации специалиста Центра функциональной стоматологии Истории
«Молодые сосны погибли полностью — кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес». В лесничестве подозревают, что причина недавнего пожара на границе с Зеленоградом — поджог Истории
Сопутствующий ущерб. Как «Жилищник» ломает асфальт на тротуаре, чтобы ремонтировать асфальт на дороге. А потом чинит всё за наш счёт Истории
На «старом мосту» ограничат движение на два с лишним месяца Новости
Открыта продажа абонементов на концерты симфонического оркестра в ДК — сезон 2022/2023 Афиша
Новая платформа открылась на станции Крюково Новости
Автомобиль каршеринга на Центральном проспекте врезался в столб Новости
Начался снос двухметрового забора вокруг ЖК «Зеленоград-сити» Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру