Жалобы на деревья и кусты, которые загораживают свет, а их ветки бьют в окна, регулярно поступают в префектуру. «Свет не проходит в квартиру, темно и сыро, днем приходится включать свет», «ветки сильно бьют по окнам, могут разбиться» — это типичные обращения. «Зеленоград.ру» выяснил, как добиться спила мешающих веток.
Обычно на жалобы жителей управа отвечает, что выполнила работы по санитарной обрезке ветвей деревьев. Однако это может означать, что «Жилищник» избавился только от сухих и аварийных веток.
Чтобы спилить здоровые ветки или тем более всё дерево, мешающее естественному освещению помещения, нужно оформить порубочный билет в департаменте природопользования. Если управляющая компания отказывается это делать, то вы сами должны предоставить заключение о нарушении инсоляции в вашей квартире, на основании которого оформят порубочный билет.
Измерить освещенность может только аккредитованная организация.
Нам удалось найти лишь одну организацию, которая готова провести исследование о нарушении норм освещённости жилого помещения в Зеленограде и Московской области по запросу физического лица — это компания «Экосеть» (остальные работают только с юридическими лицами). Связаться с её представителями можно по электронной почте inbox@ekoset.ru, по телефону 8-495-223-35-95 или через форму для сообщений на сайте.
Для Зеленограда базовая стоимость измерения коэффициента естественной освещённости (КЕО) составляет 9920 рублей, но она может меняться. Это минимальная стоимость выезда, в неё может быть включено до пяти точек измерения. По результатам исследования вы получите протокол установленного образца и копию аккредитации при необходимости.
Если показатели освещенности не соответствуют нормативам (СП 52.13330.2016), отправьте заявление в свободной форме с приложенным протоколом в управляющую компанию (обычно это «Жилищник»). Если это не поможет, обращайтесь в Роспотребнадзор или прокуратуру.
По федеральным и московским нормативам, минимальное расстояние от оси дерева до стены дома — пять метров, для кустарников — полтора метра. А если диаметр кроны дерева больше пяти метров, то расстояние должно быть «соответственно увеличено».
Таким образом вы можете потребовать удаления дерева на основании того, что оно растет слишком близко к стене дома.