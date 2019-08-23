Что такое ментальная арифметика?

Ментальная арифметика — методика развития интеллекта, которая основана на устном счете. Она заключается в том, что детей обучают производить математические вычисления в уме — без помощи бумаги или калькулятора. При этом цель метода — разностороннее развитие интеллекта ребенка и его творческих способностей.

Известно, что развитие одной интеллектуальной способности часто приводит к улучшению других навыков. Например, когда люди изучают иностранные языки, они также повышают способность к концентрации. То же самое происходит с ментальной арифметикой.

Чаще всего методике обучают детей в возрасте от 4 до 14 лет, потому что в этом возрасте мозг развивается наиболее активно, а приобретенные навыки закрепляются на годы вперед. Например, в центре «Абакус» самым юным ученикам по 4-5 лет. Ребята в этом возрасте быстрее усваивают арифметические концепции и получают знания, которые помогут им подготовиться к школе.