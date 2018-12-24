Мы спросили у нашей читателей, с какими проблемами они чаще всего обращаются к стоматологу, а затем выбрали десять самых волнующих. Вместе со специалистами Центра многофункциональной стоматологии по каждой проблеме составили мини-гид: выяснили, в чём её причины, как предотвратить и как ней бороться. Главное что узнали: правильный уход может спасти почти от всего. Берегите зубы!
В чем причина. Их несколько. Основная — это кариес. Другие причины — это внешние воздействия на зуб. Если вы любите грызть орехи или другую твёрдую пищу, открываете зубами пивные банки, это чревато сколами и повреждениями эмали. От перепада температур — резкого чередования холодного и горячего — тоже могут появляться трещины. Еще одна причина повреждения зубов — это бруксизм, то есть ночное скрежетания зубами. Бруксизм не связан с глистами, как это утверждали раньше, и им страдают не только дети. Иногда у зуба нарушена целостность у основания. Если это не пришеечный кариес, это так называемый клиновидный дефект. Он может возникать из-за патологий прикуса, но единого мнения о причинах этого дефекта все еще нет.
Как предотвратить. Ухаживать за зубами. Чистите их два раза в день и после вечерней чистки ничего уже не ешьте. Правильная техника чистки — вертикальные движения, никаких горизонтальных. Ещё пользуйтесь зубной нитью и ирригатором. Они прочищают промежутки между зубами. Раз в полгода обязательно проходите осмотр у стоматолога и делайте профессиональную чистку. Даже если вы тщательно чистите зубы, в некоторых труднодоступных местах налет все-таки скапливается — профессиональная чистка поможет. Ну и твердую пищу, такую как орехи, сухари лучше не грызть.
Как лечить. В современной стоматологии возможностей много. Зубы, которые поражены кариесом, пломбируют и реставрируют. Особо неудачные трещины на зубах можно исправить при помощи керамических вкладок, коронок, в самых сложных случаях зуб удаляется и устанавливается имплантат. Бруксизм можно побороть специальными капами для сна и специализированной медикаментозной терапией. Чтобы убрать клиновидный дефект, нужно сначала выяснить его причину. Иногда помогает коррекция гигиены, чаще — ортодонтическое лечение и протезирование зубов.
В чем причина. В первую очередь кариес, пульпит, периодонтит или же лицевая боль, не связанная со стоматологией. Про кариес все наслышаны: если пренебрегать гигиеной, на коронке зуба образуется налёт. В этом налёте скапливаются бактерии, которые выделяют кислоты. Кислотная среда вымывает минералы из эмали и разрушает ее целостность. Если кариес запустить, начинается пульпит: внутри зуба воспаляется нервно-сосудистый пучок.
Как предотвратить. Только правильный уход — профессиональная гигиена полости рта в кабинете стоматолога два раза в год. Своевременное посещение стоматолога на профилактические осмотры. Профилактика — лучший друг здоровья.
Как лечить. Оговоримся, что болевой порог индивидуален. У одних боль невыносимая, а другие почти ничего не чувствуют, даже если проблема запущена. Но каким бы ни был порог, боль, вызванная кариесом или пульпитом, не пройдёт, и кариес сам не рассосётся. Нужно обратиться к стоматологу, и с лечением лучше не затягивать. После проведенной процедуры может ощущаться некоторое неудобство в области вылеченного зуба, которое обычно проходит в течение 1-3 дней.
В чем причина. Все та же плохая гигиена: на зубах образуется мягкий налёт, постепенно мягкий налёт превращается в твёрдый. В конечном счёте это приводит к воспалению десны — десна начинает кровоточить и болеть. Среди других причин: курение, снижение иммунитета, дефицит кальция и витамина С. Иногда причина — в дефектах прикуса: зубы плохо смыкаются и тем самым ротовая полость постоянно травмируется. Кровоточивость десны так же может быть признаком сахарного диабета. Кроме того, эта проблема распространена среди беременных. Дело в том, что во время беременности в организме женщины происходит гормональный взрыв — и чувствительность сосудов повышается. После родов проблема исчезает.
Как предотвратить. Как уже упоминалось, гигиена полости рта — главное условие здоровья десен и зубов. Убедитесь, что не травмируете ротовую полость сами. Зубная щётка не должна быть слишком жёсткой, средней жёсткости — идеально. При первых признаках кровоточивости десен рекомендуем обратиться к стоматологу пародонтологу.
Как лечить. Если дело в плохой гигиене — нужно убрать зубной камень. Народные средства против кровоточивости не помогут. Сходите к стоматологу, а потом отладьте домашний уход. Дефекты прикуса исправляет ортодонт.
В чем причина. С налётом всё просто: он появляется из-за неправильного ухода. Пятна и полоски сигнализируют либо о нехватке, либо об избытке микроэлементов — как правило, кальция и фтора. Также пятна и полоски могут указывать на кариес. На начальных этапах кариеса на зубах образуются светлые полоски или точки, это кариес в самой зачаточной стадии. Некоторые пятна на зубах могут появляться при приёме отдельных препаратов.
Как предотвратить. Не забывать о гигиене полости рта. Подробнее — в части о нарушениях целостности зуба.
Как лечить. Обратитесь к стоматологу. Он сможет диагностировать кариес, а если проблема вне его компетенции — отправит к другому специалисту.
В чем причина. Их много. Самая очевидная — это травма зуба. Ещё среди причин — запущенный кариес, заболевания дёсен, возрастные изменения, курение. Иногда зубы выпадают из-за системных заболеваний: сахарного диабета, гипертонии и других.
Как предотвратить. Профилактика стандартная: правильный уход и бережное отношение к зубам.
Как лечить. Однозначно убрать пустое пространство в зубном ряду — имплантировать. И более того, имплантация не только рекомендуется из эстетических соображения, а даже нужна. Зияющая дырка в зубах может вам нравится, но постепенно эта дырка начнёт закрываться сама — за счёт соседних зубов. Зубы начнут наклоняться, пытаясь заполнить пустоту. Как итог — дефекты прикуса, убыль костной ткани и потеря соседних зубов.
В чем причина. Первая группа причин — внешние факторы. Сюда относим слишком твёрдую пищу, жёсткую зубную щётку, резкие чередования холодной и горячей пищи, реакция на химические красители в пище. Иногда повышенная чувствительность указывает на другую проблему: клиновидный дефект, кариес, бруксизм.
Как предотвратить. Исключить все факторы, которые могут повреждать эмаль, и тщательно ухаживать за ротовой полостью.
Как лечить. Для начала нужно выяснить, в чём причина. Обратитесь к стоматологу. Небольшая чувствительность может сигнализировать о более существенных проблемах.
В чем причина. Объединили эти проблемы в одну, потому что профилактика и способы лечения тут одинаковые. Обе проблемы — дефекты прикуса. Промежутки между зубами — это потенциальная среда для развития стоматологических заболеваний: кариеса, пародонтита и других. Поэтому промежутки между зубами можно и нужно закрывать. Кривые зубы — тоже потенциальная угроза, подробнее об этом поговорим в части о неправильном прикусе.
Как предотвратить. Такую профилактику лучше проводить в раннем возрасте: отучать ребёнка от слишком долгого сосания соски и пальцев, грызения карандашей и других предметов. Взрослым грызть предметы и сосать пальцы тоже не рекомендуем. В конечном счёте все эти вредные привычки могут привести к дефектам прикуса.
Как лечить. Если не хватает зуба — вставляем имплантат, такую пустоту нужно заполнить. Выровнять зубы и исправить прикус поможет ортодонт. Место расположения промежутков тоже играет роль. Небольшие промежутки на передних зубах и искривления устраняют с помощью композитных и керамических виниров или коронок. Виниры — это тонкие пластинки, которые накладываются на внешний слой зуба.
В чем причина. На первом месте стоматологические проблемы: плохая гигиена, кариес, пародонтит, пародонтоз, другие проблемы с дёснами. В процессе ортодонтического лечения тоже часто появляется неприятный запах — в основном из-за плохой гигиены. Иногда неприятный запах изо рта сигнализирует о других заболеваниях: ЛОР-заболеваниях, проблемах с желудочно-кишечным трактом и прочем. Чтобы уточнить природу неприятного запаха, нужно обратиться к стоматологу.
Как предотвратить. Традиционно: наладить уход за полостью рта и зубами, провести профессиональный осмотр на предмет повреждений целостности зубов, в случае кариеса — лечить.
Как лечить. Если это стоматологическая проблема — обязательно устранить. Начните с гигиены и обратитесь к стоматологу, чтобы исключить полость рта. Если стоматолог ничего не выявит, придётся искать причину в других системах. На втором месте среди причин идут ЛОР-заболевания и проблемы с ЖКТ.
В чем причина. Наследственность исключать точно нельзя: гены задают цвет зубов, и нам с этим цветом приходится жить. Другой важный фактор — это образ жизни. Курение, чай, кофе и другая красящая пища негативно сказываются на цвете зубов. Приём отдельных лекарственных средств тоже может повлиять. В отдельных случаях зуб желтеет после лечения. Например, после удаления нервного пучка. Это не значит, что врач сделал что-то не так — это лишь реакция организма.
Как предотвратить. Ухаживать за зубами как следует. Плюс не курить и не злоупотреблять красящими продуктами.
Как лечить. Для начала пройдите профессиональную чистку. Возможно, ваш естественный цвет зубов не так уж далек от идеального, а просто скрыт за слоем налета. Отбеливание поможет в любом случае. Но только профессиональное. Домашние системы отбеливания, полоски и народные рецепты бесполезны. Если после этого цвет зубов вас не удовлетворяет, помогут виниры. Они бывают композитные и керамические. Керамика предпочтительнее: держится стабильнее, дольше и выглядит более естественно. Композитные виниры тоже имеют право на жизнь, но со временем они теряют блеск и цвет.
В чем причина. При проблемах с прикусом наследственность — главный фактор. Ещё негативно сказываются на прикусе вредные привычки типа прокладывания карандаша между зубами, сосание пальца, грызение предметов. По сути, дефекты прикуса могут повлечь за собой всё то, о чём мы говорили выше: нарушение целостности зуба, боль, кровоточивость дёсен и так далее. Так что это проблема не только эстетическая, но и функциональная.
Как предотвратить. На гены, увы не повлияешь. Но что можно сделать точно, так это отучить себя от тех привычек, которые мы перечислили в предыдущем абзаце.
Как лечить. Проблемы с прикусом исправляет ортодонт. Начинать исправлять прикус можно в любом возрасте. Единственное противопоказание — это отсутствие зубов. Ортодонтическое лечение индивидуально. Каждому пациенту подбираются своя система и материалы, поэтому универсальных советов тут нет.
В общем, надо запомнить, что проблемы со здоровьем зубов намного проще предотвратить при плановом осмотре у стоматолога, чем потом долго лечить.
Эту статью мы делали вместе с Центром функциональной стоматологии. Это клиника полного цикла, которая оказывает весь спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация.
В Центре практикуют междисциплинарный подход, то есть с проблемой пациента работает не один доктор, а команда специалистов. При необходимости к диагностике и лечению привлекаются врачи узкой специализации: челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог, невролог, остеопат — и другие профессионалы. В результате получается полная картина состояния пациента.
В сложных случаях возможна работа с ассистентами в четыре или даже в шесть рук — это уменьшает продолжительность операции и увеличивает точность манипуляций.
Центр функциональной стоматологии расположен в Зеленограде, в корпусе 1557. Запись по телефону +7(495)76-76-746 или на сайте.
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