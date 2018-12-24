Нарушение целостности зуба

В чем причина. Их несколько. Основная — это кариес. Другие причины — это внешние воздействия на зуб. Если вы любите грызть орехи или другую твёрдую пищу, открываете зубами пивные банки, это чревато сколами и повреждениями эмали. От перепада температур — резкого чередования холодного и горячего — тоже могут появляться трещины. Еще одна причина повреждения зубов — это бруксизм, то есть ночное скрежетания зубами. Бруксизм не связан с глистами, как это утверждали раньше, и им страдают не только дети. Иногда у зуба нарушена целостность у основания. Если это не пришеечный кариес, это так называемый клиновидный дефект. Он может возникать из-за патологий прикуса, но единого мнения о причинах этого дефекта все еще нет.

Как предотвратить. Ухаживать за зубами. Чистите их два раза в день и после вечерней чистки ничего уже не ешьте. Правильная техника чистки — вертикальные движения, никаких горизонтальных. Ещё пользуйтесь зубной нитью и ирригатором. Они прочищают промежутки между зубами. Раз в полгода обязательно проходите осмотр у стоматолога и делайте профессиональную чистку. Даже если вы тщательно чистите зубы, в некоторых труднодоступных местах налет все-таки скапливается — профессиональная чистка поможет. Ну и твердую пищу, такую как орехи, сухари лучше не грызть.

Как лечить. В современной стоматологии возможностей много. Зубы, которые поражены кариесом, пломбируют и реставрируют. Особо неудачные трещины на зубах можно исправить при помощи керамических вкладок, коронок, в самых сложных случаях зуб удаляется и устанавливается имплантат. Бруксизм можно побороть специальными капами для сна и специализированной медикаментозной терапией. Чтобы убрать клиновидный дефект, нужно сначала выяснить его причину. Иногда помогает коррекция гигиены, чаще — ортодонтическое лечение и протезирование зубов.