Регулярное занятие скалолазанием — отличный вид физкультуры, позволяющий гармонично развивать все группы мышц (в том числе мелких, которые мало где используются), гибкость, выносливость, координацию движений, умение управлять своим телом.
Занятия проходят на скалодроме «Элма» и на скалодроме «Космос» в группах под руководством опытного инструктора по специально разработанной программе. Занятия проводятся в группе, но задания подбираются индивидуальные, в зависимости от уровня.
Занятия для малышей (4-8 лет)
- Понедельник: с 15 до 16, с 18 до 19, с 19 до 20
- Среда: с 15 до 16, с 18 до 19
- Пятница: с 15 до 16, с 18 до 19, с 19 до 20
- Суббота: с 10:30
- Воскресенье: c 10:30
Детские тренировки (от 7 лет)
- Понедельник: с 16 до 18
- Вторник: с 16 до 18, с 18 до 20
- Среда: с 16 до 18
- Четверг: с 16 до 18, с 18 до 20
- Пятница: с 16 до 18
- Суббота: с 18 до 20
Взрослые тренировки
- Понедельник: с 20 до 22
- Вторник: с 20 до 22
- Четверг: с 20 до 22
- Пятница: с 20 до 22
Оптимальная периодичность — два раза в неделю.
- Скалодром расположен на Озёрной аллее (между МИЭТом и 7-м микрорайоном)
- Запись на занятия и подробности по телефону 8(917)529-7409.
- При покупке абонемента на регулярные занятия в течение учебного года — от 350 рублей за занятие (включая прокат снаряжения).
- Разовая пробная тренировка — 400 рублей.
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