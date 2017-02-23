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Скалодромы «Космос» и «Элма» приглашают детей и взрослых на занятия скалолазанием 23.02.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

Регулярное занятие скалолазанием — отличный вид физкультуры, позволяющий гармонично развивать все группы мышц (в том числе мелких, которые мало где используются), гибкость, выносливость, координацию движений, умение управлять своим телом.

Занятия проходят на скалодроме «Элма» и на скалодроме «Космос» в группах под руководством опытного инструктора по специально разработанной программе. Занятия проводятся в группе, но задания подбираются индивидуальные, в зависимости от уровня.

Занятия для малышей (4-8 лет)

  • Понедельник: с 15 до 16, с 18 до 19, с 19 до 20
  • Среда: с 15 до 16, с 18 до 19
  • Пятница: с 15 до 16, с 18 до 19, с 19 до 20
  • Суббота: с 10:30
  • Воскресенье: c 10:30

Детские тренировки (от 7 лет)

  • Понедельник: с 16 до 18
  • Вторник: с 16 до 18, с 18 до 20
  • Среда: с 16 до 18
  • Четверг: с 16 до 18, с 18 до 20
  • Пятница: с 16 до 18
  • Суббота: с 18 до 20

Взрослые тренировки

  • Понедельник: с 20 до 22
  • Вторник: с 20 до 22
  • Четверг: с 20 до 22
  • Пятница: с 20 до 22

Оптимальная периодичность — два раза в неделю.

  • Скалодром расположен на Озёрной аллее (между МИЭТом и 7-м микрорайоном)
  • Запись на занятия и подробности по телефону 8(917)529-7409.
  • При покупке абонемента на регулярные занятия в течение учебного года — от 350 рублей за занятие (включая прокат снаряжения).
  • Разовая пробная тренировка — 400 рублей.
  • skalodrom.zelenograd.ru
  • vk.com/skalodrom

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