В программе обещают выступления собак в разных кинологических видах спорта:

Аджилити — соревнования на полосе препятствий, которую собака преодолевает под управлением хозяина/проводника, при этом учитывается и скорость, и точность. Собаки должны проходить полосу без поощрения едой или игрушками. Проводник не имеет права трогать собаку и передает команды только голосом, жестами и различными сигналами тела, что требует исключительных навыков от животного и проводника.



Дог-фризби — собака ловит специальный диск. Броски производятся на дальность или точность, но чаще всего при выступлениях демонстрируют фризби фристайл с разными видами бросков, которые объединяются в композицию и выполняются под музыку.



Танцы с собаками — под музыку собака демонстрирует определенный набор позиций или произвольные трюки. При этом животное должно слушаться спортсмена без дополнительных стимулов — нельзя поощрять собаку едой, игрушкой и даже гладить. Это не просто зрелищные выступления, а группа официальных дисциплин в рамках спортивно-прикладного собаководства.



Подобными праздниками столичный проект «Питомцы в Москве» обычно открывает обновленные собачьи площадки нового формата. В Зеленограде за последние годы сделали две такие площадки — в 12-м и в 4-м микрорайонах, еще несколько площадок обновили в ходе благоустройств.



По поводу обновления площадки у корпуса 814 управа ничего не сообщала, но местные жители в начале лета писали, что на ней начался ремонт.