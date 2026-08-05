Фестиваль фокусников «Маги в парках» с братьями Сафроновыми — 8 августа в Солнечногорске 05.08.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу, 8 августа, в 19:00 в Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска выступят иллюзионисты со всей страны и знаменитые фокусники Сафроновы.

Вход свободный. Приглашают и взрослых, и детей.

Август — месяц, в течение которого иллюзионисты из разных регионов России смогут показать свое мастерство на больших парковых площадках. Некоторые выступления помогут подготовить известные шоумены братья Сафроновы — кроме того, они продемонстрируют собственные иллюзионы и трюки.

Это второй фестиваль «Маги в парках» под художественным руководством Сафроновых. В этом году свои номера представят как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья и других регионов страны.

Участники продемонстрируют мастерство в пяти конкурсных номинациях:
— «Детская магия»
— «Семейная магия»
— «Микромагия»
— «Сценическая магия»
— «Иллюзионы»

Участникам номинации «Семейная магия» подготовить яркие выступления помогут Сафроновы.

Первые конкурсные показы уже прошли в Домодедово и Черноголовке, а после выступления в Солнечногорске команда фестиваля отправится в Люберцы, Орехово-Зуево, Каширу, Краснознаменск, Сергиев Посад, Ногинск и Реутов.

Лучшие участники августовского фестиваля примут участие в масштабном гала-концерте 12 сентября в парке Мира в Коломне, а победители смогут выступить вместе с братьями Сафроновыми на крупнейших площадках.

Фестиваль начнется 8 августа (это суббота) в 19:00 в Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска

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