Вход свободный. Приглашают и взрослых, и детей.



Август — месяц, в течение которого иллюзионисты из разных регионов России смогут показать свое мастерство на больших парковых площадках. Некоторые выступления помогут подготовить известные шоумены братья Сафроновы — кроме того, они продемонстрируют собственные иллюзионы и трюки.



Это второй фестиваль «Маги в парках» под художественным руководством Сафроновых. В этом году свои номера представят как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья и других регионов страны.