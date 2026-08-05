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Запуск нового направления для участников московского долголетия анонсировали в ЦМД «Силино» — уличный фитнес будет вести профессиональный тренер.

Занятия будут проводить по вторникам и четвергам с 14:00 до 15:00.

Место проведения: спортивная площадка у корпуса 1005

Тренировки включают специальные силовые упражнения, бережные кардионагрузки, функциональный тренинг для развития силы, гибкости и координации.

Для участия необходима медицинская справка по форме 1144-Н (или справка от терапевта об отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом)

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md. .