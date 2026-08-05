Некоторые соседи, наблюдавшие за происходящим, сначала не понимали, что происходит: мужчина просит прощения или собирается сделать предложение. Но затем на весь двор прозвучало: «Ты согласна?» — и в ответ раздалось громкое «Да!».



Двор тут же присоединился к поздравлениям: соседи аплодировали из окон и с балконов, а водители сигналили. Так одну помолвку отпраздновал весь двор.