Необычное предложение руки и сердца устроили днём 5 августа у корпуса 1423. К балкону шестого этажа медленно поднялась люлька автовышки с мужчиной — на балконе его ждала девушка.
Некоторые соседи, наблюдавшие за происходящим, сначала не понимали, что происходит: мужчина просит прощения или собирается сделать предложение. Но затем на весь двор прозвучало: «Ты согласна?» — и в ответ раздалось громкое «Да!».
Двор тут же присоединился к поздравлениям: соседи аплодировали из окон и с балконов, а водители сигналили. Так одну помолвку отпраздновал весь двор.
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