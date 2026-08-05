Веселые спортивные соревнования для всей семьи — 8 августа в 15-м микрорайоне 05.08.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу в 12:30 участники за один заход попробуют себя в таких видах спорта, как футбол, дартс, кегельбан, баскетбол и стрельба.

В семейных стартах могут попробовать свои силы команды из детей (4-6 лет, 7-10 лет или 11-14 лет) и взрослых (один или оба родителя, бабушки, дедушки и так далее).

Такими эстафетами отметят День физкультурника, а в целом — это веселый спортивный праздник, который может еще сильнее объединить всю семью.

По прогнозу 8 августа нас ждет температура до +24 и солнечный день без осадков.

Регистрироваться заранее анонс от ОКЦ Зеленограда не предписывает.

Судя по фотографиям прошлых спортивных праздников, участникам подарят памятные грамоты или сувениры.

Соревнования пройдут на спортивной площадке между корпусом 1535 и корпусом 1540

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Метки:
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