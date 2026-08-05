В семейных стартах могут попробовать свои силы команды из детей (4-6 лет, 7-10 лет или 11-14 лет) и взрослых (один или оба родителя, бабушки, дедушки и так далее).

Такими эстафетами отметят День физкультурника, а в целом — это веселый спортивный праздник, который может еще сильнее объединить всю семью.

По прогнозу 8 августа нас ждет температура до +24 и солнечный день без осадков.

Регистрироваться заранее анонс от ОКЦ Зеленограда не предписывает.

Судя по фотографиям прошлых спортивных праздников, участникам подарят памятные грамоты или сувениры.

Соревнования пройдут на спортивной площадке между корпусом 1535 и корпусом 1540