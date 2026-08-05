Две трети всех беспилотников, атакующих Россию, летят в сторону Москвы, рассказал мэр Собянин. Город вместе с Минобороны оборудует позиции ПВО, разворачивает дополнительные силы и формирует подразделения для защиты воздушного пространства.

По какой методике определяют предполагаемую цель беспилотников, мэр не уточнил. Но известна общая оценка за июль: по данным московских властей, в сторону московского региона летели 6225 беспилотников. Из них 780 уничтожили силы ПВО на подлёте к столице.

Москва взаимодействует с Минобороны и силами ПВО, помогая оборудовать боевые позиции, разворачивать силы и снабжать военных необходимым.

Кроме того, в Москве производят линейку дронов-перехватчиков и формируют добровольческие подразделения. Они должны помогать силам ПВО, в том числе в составе мобильных групп и при защите отдельных объектов.

Для Зеленограда это важно. Во время атак горожане неоднократно слышали звуки работы ПВО, а на город падали обломки сбитых беспилотников, повреждая дома, квартиры и автомобили.