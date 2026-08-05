Музыкальные хиты в исполнении вокала, акустической гитары и африканской перкуссии (это концерт проекта «Локальная сцена», в рамках которого клуб предоставляет сцену талантливым зеленоградским музыкантам)

21:00 — DJ Лоя

Изысканный DJ-сет, в котором эстетика джаза сочетается с ритмами современного города

7 августа (пятница)

20:00 — Джазовое фортепиано

8 августа (суббота)

21:00 — Джазовое фортепиано

9 августа (воскресенье)

16:00 — Джазовая гитара

19:00 — Спокойный джаз-сет от резидентов клуба

Джаз-клуб «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10)

Подробности и платные концерты — на сайте клуба: https://dk41.ru/z001

На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33. .