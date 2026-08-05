Послушать живой джаз в Зеленограде можно с четверга по воскресенье. Билеты на платные концерты клуба стоят в районе 1000 рублей — на этой неделе в афише много выступлений со свободным входом.
6 августа (четверг)
- 19:00 — Акустический вечер с «Арбат_Sky.trio»
Музыкальные хиты в исполнении вокала, акустической гитары и африканской перкуссии (это концерт проекта «Локальная сцена», в рамках которого клуб предоставляет сцену талантливым зеленоградским музыкантам)
- 21:00 — DJ Лоя
Изысканный DJ-сет, в котором эстетика джаза сочетается с ритмами современного города
7 августа (пятница)
- 20:00 — Джазовое фортепиано
8 августа (суббота)
- 21:00 — Джазовое фортепиано
9 августа (воскресенье)
- 16:00 — Джазовая гитара
- 19:00 — Спокойный джаз-сет от резидентов клуба
Джаз-клуб «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10)
Подробности и платные концерты — на сайте клуба: https://dk41.ru/z001
На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33. .