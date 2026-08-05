В шатре работает зона игровых автоматов, но часть аттракционов пока недоступна. Сейчас работают баскетбольный автомат и кикер — настольный футбол, где фигурками управляют с помощью рукояток. Силомер-бокс, силомер с кувалдой и VR-аттракцион временно закрыты. Когда их запустят, неизвестно.

На улице оборудовали площадки для игры в детские городки, гигантскую дженгу, шахматы, шашки и мини-гольф. Здесь также есть сабсоккер — игра, в которой соперники ногами забивают мяч в ворота под столом. Рядом установили гигантскую рогатку.

Автодром для детей от трех до пяти лет находится чуть дальше, рядом с информационным стендом района Крюково. Он стоит в стороне от остальных развлечений, и посетителей там заметно меньше.

У смурф-гольфа и гигантской рогатки временами собираются очереди — эти развлечения особенно популярны у детей.

На территории также установили сцену для мероприятий и деревянные шатры.

Площадка фестиваля на площади Юности продолжает работать по тому же графику, что и новая площадка у Михайловского пруда.

Фестиваль «Лето в Москве» продлится до 7 сентября. Расписание мероприятий есть на сайте leto.mos.ru. Наиболее интересные — в нашем канале.