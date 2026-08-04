Электрички МЦД 8 и 9 августа закончат работу раньше и ходить будут реже 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Часть поездов МЦД-3 между станциями Зеленоград и Останкино отменят на всём маршруте. Интервалы движения на Ленинградском направлении местами увеличат до 15-20 минут.

Кроме того, сократится время работы сквозных поездов МЦД-3. Последние «Иволги», следующие через весь диаметр, отправятся с конечных станций в 23:02. Для более поздних поездок пассажирам рекомендуют пользоваться электричками, которые отправляются с Ленинградского вокзала или следуют до него.

Изменения затронут и обычные пригородные поезда на участке Москва — Тверь. Часть электричек полностью отменят, часть будет ходить по сокращённым маршрутам или отправляться в другое время.

Ограничения связаны с подготовительными работами к смещению железнодорожного пути на участке Химки — Ховрино. Они проводятся в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

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Метки:
электричка, мцд, изменение движения транспорта
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