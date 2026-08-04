В субботу, 22 августа, с 14:00 до 20:00 здесь отметят 20-летие Особой экономической зоны «Технополис Москва». Участие бесплатное, но по регистрации — запись идет.
Хедлайнер фестиваля — заслуженный артист России, певец и телеведущий Валерий Сюткин, выступят и другие музыканты и коллективы.
В программе — лекторий с отраслевыми экспертами, мастер-классы (наука, экология, творчество), интерактивные развлечения для взрослых и детей, выставка продукции резидентов ОЭЗ, демонстрация роботов, концерты и другие активности.
А еще это красивый и современный парк у воды для отдыха и прогулок.
Полная программа и регистрация: https://events.technomoscow.ru/techno-fest
- По предварительному прогнозу 22 августа нас ждет температура до +19, переменная облачность и небольшой дождь.
- Ардес: Парк Северного речного вокзала
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Единственный офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закрылся — на два месяца раньше объявленного срока Новости
В ностальгическом спектакле сыграют Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина — 29 декабря в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 600 рублей Новости
Юбилейный концерт популярного баяниста Валерия Семина — 31 января в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
В Андреевке почти пять тысяч человек остались без холодной воды после повреждения трубы во время ремонта электричества Новости
Ипотека на несуществующий коттедж. Как жительницу Зеленограда втянули в схему и что должно было насторожить Новости
Прокат самокатов «повзрослел» и стал транспортом «последней мили». Но где для них инфраструктура? Новости
Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны Новости