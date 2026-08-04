В субботу, 22 августа, с 14:00 до 20:00 здесь отметят 20-летие Особой экономической зоны «Технополис Москва». Участие бесплатное, но по регистрации — запись идет.

Хедлайнер фестиваля — заслуженный артист России, певец и телеведущий Валерий Сюткин, выступят и другие музыканты и коллективы.