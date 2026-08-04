Роботы, мастер-классы, развлечения и концерт Валерия Сюткина — 22 августа на Северном речном вокзале проведут семейный Технофест 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу, 22 августа, с 14:00 до 20:00 здесь отметят 20-летие Особой экономической зоны «Технополис Москва». Участие бесплатное, но по регистрации — запись идет.

Хедлайнер фестиваля — заслуженный артист России, певец и телеведущий Валерий Сюткин, выступят и другие музыканты и коллективы.

В программе — лекторий с отраслевыми экспертами, мастер-классы (наука, экология, творчество), интерактивные развлечения для взрослых и детей, выставка продукции резидентов ОЭЗ, демонстрация роботов, концерты и другие активности.

А еще это красивый и современный парк у воды для отдыха и прогулок.

Полная программа и регистрация: https://events.technomoscow.ru/techno-fest

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Метки:
дети, досуг, фестиваль, концерт, мероприятие, семья, северный речной вокзал
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