По Ленинградскому шоссе запустят новый московский автобус от Подрезково до метро «Планерная» 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

С 8 августа между метро «Планерная» и Подрезково начнёт ходить автобус 1484 проекта «Москва — область». Он заменит областной маршрут 484, который прекратит работу.

Автобусы будут следовать от «Планерной» через микрорайон 2Б Химок, остановки «Пенсионный фонд», «Родионово», «Монумент», Молжаниново и 1-ю Сестрорецкую улицу до Подрезкова.

На маршруте установят фиксированный тариф: 84 рубля при оплате «Тройкой» и 89 рублей — банковской картой. Карту нужно будет прикладывать к валидатору только при входе. «Стрелка» в автобусах работать не будет.

Скидка за пересадку при оплате разовой поездки «Тройкой» или банковской картой не предусмотрена. На маршруте будут действовать абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней, включающие бесплатные пересадки на московский транспорт.

Школьники и студенты смогут пользоваться льготными пригородными абонементами по карте москвича. Для льготных категорий сохранится бесплатный проезд по картам москвича и жителя Московской области. Областную социальную карту, которая не срабатывает в автобусе, потребуется перекодировать в подмосковном МФЦ.

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Метки:
общественный транспорт, ленинградское шоссе, московская область, москва, планерная, подрезково
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