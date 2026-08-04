На большом экране в Зеленограде покажут комедию положений «Таланты и покойники» — певец Сергей Лазарев сыграл в ней главную роль 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Постановка создана по пьесе знаменитого писателя Марка Твена.

Это спектакль о молодом, бедном, талантливом художнике и компании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы.

В комедийной постановке на сцене Московского драматического театра имени Пушкина певец Сергей Лазарев сыграл художника и его альтер эго в женском воплощении.

Главный герой пьесы, молодой художник Жан-Франсуа Милле, еле-еле сводит концы с концами. Его работы не продаются, семья его невесты в должниках у проходимца, а друзья-художники, с которыми он делит богемную парижскую мансарду, — еще большие неудачники, чем он сам. Рецепт спасения невольно подсказывает один из потенциальных покупателей — живые художники ценятся недорого, но стоит автору умереть, как цены на его картины немедленно подскакивают. Друзья решаются на веселое мошенничество: они решают объявить Милле сначала неизлечимо больным, а потом и покойником. Самого же художника решено переодеть в его вымышленную сестру, которой теперь предстоит распродавать работы брата…

Из рецензий театральных критиков:

— В этой постановке Сергей Лазарев превзошел сам себя. Неожиданно было видеть такую ювелирно точную игру там, где, казалось бы, должны царить штампы.

— В истории о художниках большая ответственность лежит на художниках спектакля. Зиновий Марголин устроил настоящую феерию из всевозможных красок, оттенков и огней. Всё пестрит, бурлит, играет. Заданный тон поддержали и костюмы актеров Виктории Севрюковой. Герои одеты не по высокой парижской моде, но под стать стилистике спектакля: ярко, броско, словом, живенько. Не обошлось и без обилия полотен, не то чтобы барбизонских, но «дизайнерских» точно.

Особенности формата

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будет работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Дата, место и билеты

Киноверсию постановки покажут 9 августа (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 2 часа 15 минут, возрастное ограничение — 16+.

Билеты стоят 800 рублей: zelenograd.theatrehd.com/ru/films/talanty-i-pokoyniki-teatrpushkin-sergey-lazarev

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Метки:
досуг, кинотеатр, спектакль, Зеленопарк
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