Постановка создана по пьесе знаменитого писателя Марка Твена.

Это спектакль о молодом, бедном, талантливом художнике и компании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы.

В комедийной постановке на сцене Московского драматического театра имени Пушкина певец Сергей Лазарев сыграл художника и его альтер эго в женском воплощении.