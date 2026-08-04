Мосжилинспекция выявила самовольную перепланировку в квартире на первом этаже дома 15А на улице Панфилова. Проверка началась после жалобы жителя дома на изменение фасада.
Инспекторы установили, что в квартире без согласования изменили конфигурацию санузла, перенесли «мокрую зону», демонтировали ненесущие перегородки и заложили один из оконных проёмов.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им предписали привести квартиру в соответствие с технической документацией.
При этом часть выполненных работ можно узаконить. По словам представителя инспекции, изменение границ санузла и расположения «мокрой зоны» допустимо, поскольку квартира находится на первом этаже и под ней нет жилого помещения. Правда, заложенного оконного проёма это не касается.
Дом 15А — четырёхэтажное кирпичное здание 1963 года постройки возле станции Крюково. Он относится к ведомственному жилому фонду ФСИН и не вошёл в московскую программу реновации из-за федеральной принадлежности. Ранее здесь размещалось семейное общежитие для иногородних сотрудников уголовно-исполнительной системы.
В 2025 году жители этого же дома жаловались Мосжилинспекции на состояние подъездов, подвала и недостаточно горячую воду. Тогда управляющую организацию обязали провести ремонт и устранить нарушения.