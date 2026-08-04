Дом 15А — четырёхэтажное кирпичное здание 1963 года постройки возле станции Крюково. Он относится к ведомственному жилому фонду ФСИН и не вошёл в московскую программу реновации из-за федеральной принадлежности. Ранее здесь размещалось семейное общежитие для иногородних сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В 2025 году жители этого же дома жаловались Мосжилинспекции на состояние подъездов, подвала и недостаточно горячую воду. Тогда управляющую организацию обязали провести ремонт и устранить нарушения.