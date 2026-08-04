Сейчас специалисты обследуют конструкции здания и инженерные сети здания на Георгиевском проспекте, 35. Новый владелец — Приморская строительная компания (ПСК) — планирует до конца сентября приступить к ремонту фасада и помещений, благоустроить территорию и, возможно, изменить внутреннюю планировку под магазины разных арендаторов.

В здании хотят разместить продуктовый магазин, аптеки, небольшие специализированные магазины, бытовые услуги и общепит. Переговоры с торговыми сетями и другими потенциальными арендаторами уже идут, но конкретные компании пока не называют, рассказали «Зеленоград.ру» в ПСК.

При разработке концепции ПСК изучает, каких магазинов, кафе и сервисов не хватает жителям района. Компания планирует учитывать мнение жителей при разработке концепции торгового пространства.

Какие именно спортивные и досуговые объекты появятся на территории, пока неизвестно. Решение будет зависеть от градостроительных ограничений и получения разрешений.

«Зельгрос» открылся в 17-м микрорайоне в 2018 году и закрылся больше года назад. Это был первый в Зеленограде гипермаркет формата cash & carry: продукты и непродовольственные товары там продавали в розницу и мелким оптом.