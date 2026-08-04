Какой именно склад загорелся, губернатор не сообщает. Но в упомянутой промышленной зоне Новосёлки, находятся логистические объекты Wildberries.

Беспилотники также фиксировали неподалеку от Зеленограда: над Волоколамским и Клинским округами. Однако аэропорт Шереметьево не вводил ограничения на полеты. Режим беспилотной опасности в Московской области снят в 8:38.

Мэр Собянин не сообщал о беспилотниках, летевших непосредственно на Москву. Хотя это и не позволяет достоверно утверждать, что целью атаки были исключительно объекты Московской области.

Логистические объекты Wildberries расположены также рядом с Зеленоградом, в Солнечногорском округе: склад «Чашниково» и сортировочный центр «Радумля».