Детей от шести лет с родителями приглашают на познавательные прогулки, мастер-классы, квесты и викторины.
Мероприятия пройдут на Никольском проезде. Участие бесплатное, нужно записаться.
Расписание и регистрация:
- ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка»
- есть два маршрута: по вольерному комплексу экоцентра и по Крюковскому лесопарку, это можно уточнить при записи
- последний понедельник месяца — санитарный день
- 4 августа, вторник, 15:00 — лекция «Лосиные истории» с творческим занятием «Лесная корона»
- 14 августа, пятница, 15:00 — квест «Тайны и загадки из жизни ящериц»
- 18 августа, вторник, 14:30 — мероприятие «Три Спаса»
- 21 августа, пятница, 15:00 — викторина «Животные на флагах городов России» (это мероприятие для детей с 12 лет)
- 28 августа, пятница, 15:00 — экологический квест «Загадки летучей мыши»
Адрес «Дома лани»: Никольский проезд, за домом 2. Остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).
Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru
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