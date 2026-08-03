Прежняя акция помощи местным «Семья помогает семье: готовимся к школе» была популярной у зеленоградцев. Например, в 2011 году в ней участвовали 780 человек. Тогда собрали три тонны одежды, более 500 пар обуви, больше 20 тысяч школьных и канцелярских принадлежностей, свыше 900 игрушек и 800 книг. Вещи раздавали прежде всего местным многодетным и малоимущим семьям.



В 2016 году сбор работал уже по четырём зеленоградским адресам. Кроме временных площадок, в корпусе 205а действовал постоянный пункт приёма и выдачи вещей: нуждающиеся семьи могли обращаться туда круглый год.



В 2020 году, уже во время эпидемии ковида, в Зеленограде прошла ещё одна благотворительная акция с той же целью.



Называть нынешнюю акцию прямым продолжением прежней было бы неточно. У них разные организаторы: старый общегородской сбор проводила система социальной защиты, нынешний — «Мосволонтёр» и проект гуманитарной помощи «Москва помогает».



Между тем расходы на подготовку детей к школе только растут. По всероссийскому опросу ВЦИОМ, в 2025 году семьи оценили средние затраты на одного школьника в 52 тысячи рублей — на 18% больше, чем годом ранее. Почти 30 тысяч рублей приходилось на одежду и обувь, около семи тысяч — на рюкзак, ещё больше пяти тысяч — на канцтовары.



В Москве сохраняются денежные меры поддержки. Например, ежегодная компенсация на школьную одежду в 2026 году составляет около 15 тысяч рублей; её получают дети из многодетных семей и некоторые дети с особенностями здоровья. Но такая выплата для отдельных категорий — не полный аналог открытого вещевого сбора, в котором помощь могли получить разные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.



Помогать детям, которые находятся в сложной ситуации, — правильно. Однако непонятно, куда делся популярный много лет сбор для местных семей. Одно направление поддержки не должно подменять другое — особенно когда собрать ребёнка к школе становится всё дороже.