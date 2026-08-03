Соберём ребёнка в школу — но не местного. Что стало с прежней помощью зеленоградским семьям 03.08.2026 ZELENOGRAD.RU

С 3 августа москвичей приглашают приносить новую, с бирками, школьную форму, рюкзаки и канцтовары для детей из «новых регионов». Раньше в Зеленограде похожий ежегодный сбор помогал местным малообеспеченным и многодетным семьям.

Однако последнюю похожую акцию для местных семей провеле в 2020-м году, а с 2022-го получателями помощи стали уже дети из «новых регионов»; московские семьи не упоминаются.

Что стало со старой системой соседской помощи и есть ли у неё современный аналог, власти публично не объясняют.

Прежняя акция помощи местным «Семья помогает семье: готовимся к школе» была популярной у зеленоградцев. Например, в 2011 году в ней участвовали 780 человек. Тогда собрали три тонны одежды, более 500 пар обуви, больше 20 тысяч школьных и канцелярских принадлежностей, свыше 900 игрушек и 800 книг. Вещи раздавали прежде всего местным многодетным и малоимущим семьям.

В 2016 году сбор работал уже по четырём зеленоградским адресам. Кроме временных площадок, в корпусе 205а действовал постоянный пункт приёма и выдачи вещей: нуждающиеся семьи могли обращаться туда круглый год.

В 2020 году, уже во время эпидемии ковида, в Зеленограде прошла ещё одна благотворительная акция с той же целью.

Называть нынешнюю акцию прямым продолжением прежней было бы неточно. У них разные организаторы: старый общегородской сбор проводила система социальной защиты, нынешний — «Мосволонтёр» и проект гуманитарной помощи «Москва помогает».

Между тем расходы на подготовку детей к школе только растут. По всероссийскому опросу ВЦИОМ, в 2025 году семьи оценили средние затраты на одного школьника в 52 тысячи рублей — на 18% больше, чем годом ранее. Почти 30 тысяч рублей приходилось на одежду и обувь, около семи тысяч — на рюкзак, ещё больше пяти тысяч — на канцтовары.

В Москве сохраняются денежные меры поддержки. Например, ежегодная компенсация на школьную одежду в 2026 году составляет около 15 тысяч рублей; её получают дети из многодетных семей и некоторые дети с особенностями здоровья. Но такая выплата для отдельных категорий — не полный аналог открытого вещевого сбора, в котором помощь могли получить разные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.

Помогать детям, которые находятся в сложной ситуации, — правильно. Однако непонятно, куда делся популярный много лет сбор для местных семей. Одно направление поддержки не должно подменять другое — особенно когда собрать ребёнка к школе становится всё дороже.

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Метки:
дети, благотворительность, подготовка к школе, статистика
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