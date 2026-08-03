В ностальгическом спектакле сыграют Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина — 29 декабря в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 600 рублей 03.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Постановка «Счастье по приговору» расскажет историю пожилого эмигранта, который пытается начать жизнь заново на чужой земле, чувствует себя одиноким, но обретает счастье после случайной встречи с общительной американкой.

Ольга Тумайкина известна зрителям по шоу «Женская лига» и фильмам «Лед 2» и «Сказка о царе Салтане».

Алексей Маклаков сыграл в кинопроектах «Солдаты», «Ночной Дозор» и «Майор Гром».

Это спектакль о разных мирах и общем шансе избежать одиночества и найти любовь.

Ольга Тумайкина — известная российская актриса театра и кино, народная артистка РФ и режиссер постановки. С 1995 года, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, она является одной из ведущих и наиболее ярких характерных актрис Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Обладая талантом органично сочетать глубокий драматизм и острую комедийность, Тумайкина любима зрителями благодаря работе на сцене (включая классические постановки «Принцесса Турандот» и «Гроза»), работе в скетч-шоу «Женская лига», а также десяткам запоминающихся образов в популярных фильмах и сериалах, таких как «Мендельсон», «Лед 2» и фэнтези «Сказка о царе Салтане».

Алексей Маклаков — популярный российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Его театральная карьера началась в Сибири, продолжилась в Московском театре имени Маяковского, а с 2021 года он является ярким артистом труппы театра «Ленком Марка Захарова», где занят в таких заметных постановках, как «Tout pay?, или Всё оплачено» и «Доходное место».

Всенародную любовь Маклакову принесла роль эксцентричного старшего прапорщика Шматко в многосезонном сериале «Солдаты». В его богатом послужном списке (более 100 киноработ) есть множество других разноплановых образов. Маклаков сыграл водителя-мага Семена в «Ночном дозоре» и генерал-полковника Федора Прокопенко во франшизе «Майор Гром». Он также исполнил одну из основных ролей в фильме «Не одна дома» и снимается в главной роли в сериале «Нянька в погонах».

Спектакль пройдет 29 декабря (это вторник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

В продаже появились билеты от 600 до 4000 рублей, сейчас выбор мест большой: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-schaste-po-prigovoru

  • Продолжительность — 2,5 часа с антрактом. Рекомендуемый возраст посетителей — 16+.
  • На вопросы отвечают по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.

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Метки:
досуг, спектакль, культурный центр (дк) "зеленоград"
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