Это спектакль о разных мирах и общем шансе избежать одиночества и найти любовь.

Ольга Тумайкина — известная российская актриса театра и кино, народная артистка РФ и режиссер постановки. С 1995 года, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, она является одной из ведущих и наиболее ярких характерных актрис Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Обладая талантом органично сочетать глубокий драматизм и острую комедийность, Тумайкина любима зрителями благодаря работе на сцене (включая классические постановки «Принцесса Турандот» и «Гроза»), работе в скетч-шоу «Женская лига», а также десяткам запоминающихся образов в популярных фильмах и сериалах, таких как «Мендельсон», «Лед 2» и фэнтези «Сказка о царе Салтане».

Алексей Маклаков — популярный российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Его театральная карьера началась в Сибири, продолжилась в Московском театре имени Маяковского, а с 2021 года он является ярким артистом труппы театра «Ленком Марка Захарова», где занят в таких заметных постановках, как «Tout pay?, или Всё оплачено» и «Доходное место».

Всенародную любовь Маклакову принесла роль эксцентричного старшего прапорщика Шматко в многосезонном сериале «Солдаты». В его богатом послужном списке (более 100 киноработ) есть множество других разноплановых образов. Маклаков сыграл водителя-мага Семена в «Ночном дозоре» и генерал-полковника Федора Прокопенко во франшизе «Майор Гром». Он также исполнил одну из основных ролей в фильме «Не одна дома» и снимается в главной роли в сериале «Нянька в погонах».