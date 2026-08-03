Постановка «Счастье по приговору» расскажет историю пожилого эмигранта, который пытается начать жизнь заново на чужой земле, чувствует себя одиноким, но обретает счастье после случайной встречи с общительной американкой.
Ольга Тумайкина известна зрителям по шоу «Женская лига» и фильмам «Лед 2» и «Сказка о царе Салтане».
Алексей Маклаков сыграл в кинопроектах «Солдаты», «Ночной Дозор» и «Майор Гром».
Это спектакль о разных мирах и общем шансе избежать одиночества и найти любовь.
Ольга Тумайкина — известная российская актриса театра и кино, народная артистка РФ и режиссер постановки. С 1995 года, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина, она является одной из ведущих и наиболее ярких характерных актрис Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Обладая талантом органично сочетать глубокий драматизм и острую комедийность, Тумайкина любима зрителями благодаря работе на сцене (включая классические постановки «Принцесса Турандот» и «Гроза»), работе в скетч-шоу «Женская лига», а также десяткам запоминающихся образов в популярных фильмах и сериалах, таких как «Мендельсон», «Лед 2» и фэнтези «Сказка о царе Салтане».
Алексей Маклаков — популярный российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Его театральная карьера началась в Сибири, продолжилась в Московском театре имени Маяковского, а с 2021 года он является ярким артистом труппы театра «Ленком Марка Захарова», где занят в таких заметных постановках, как «Tout pay?, или Всё оплачено» и «Доходное место».
Всенародную любовь Маклакову принесла роль эксцентричного старшего прапорщика Шматко в многосезонном сериале «Солдаты». В его богатом послужном списке (более 100 киноработ) есть множество других разноплановых образов. Маклаков сыграл водителя-мага Семена в «Ночном дозоре» и генерал-полковника Федора Прокопенко во франшизе «Майор Гром». Он также исполнил одну из основных ролей в фильме «Не одна дома» и снимается в главной роли в сериале «Нянька в погонах».
Спектакль пройдет 29 декабря (это вторник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
В продаже появились билеты от 600 до 4000 рублей, сейчас выбор мест большой: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-schaste-po-prigovoru
- Продолжительность — 2,5 часа с антрактом. Рекомендуемый возраст посетителей — 16+.
- На вопросы отвечают по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.