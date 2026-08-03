Вор выманил у школьницы ключи и обчистил квартиру на шесть миллионов. Но решил не уходить 03.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Девятнадцатилетнего жителя Подмосковья арестовали по обвинению в квартирной краже в 18-м микрорайоне. По версии следствия, он обманом получил ключи от квартиры у несовершеннолетней дочери хозяйки, вскрыл три сейфа, похитил деньги и украшения на шесть миллионов рублей, а после кражи остался ждать в самой квартире. Это и привело к его задержанию.

По данным полиции, молодой человек познакомился с несовершеннолетней девочкой по указанию своих «кураторов» и убедил её отдать ключи от квартиры, где она жила с матерью.

Когда дома никого не было, он проник в квартиру, вскрыл специальными инструментами три сейфа и забрал оттуда наличные и ювелирные изделия. Ущерб следствие оценило в шесть миллионов рублей.

Затем, как считают следователи, подозреваемый сдал украшения в ломбарды, а вырученные деньги вместе с наличными перевёл на криптокошельки сообщников. Всё это время он, по данным полиции, поддерживал связь с неизвестными людьми, которые координировали его действия.

После этого молодой человек решил не уходить из квартиры.

Его заметил сотрудник управляющей компании, который увидел в окне незнакомого человека и позвонил хозяйке. Когда женщина приехала домой, попасть внутрь она не смогла — дверь была заперта изнутри.

Полицейским пришлось вскрывать дверь. Подозреваемого задержали в квартире и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК). По этой статье предусмотрено наказание от условного лишения свободы до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. На время расследования обвиняемого отправили в СИЗО.

Что это были за «кураторы», собираются ли их ловить и сколько лет было школьнице, полиция не уточняет.

Это уже второй похожий случай в Зеленограде за последнее время. Недавно хозяйка другой квартиры тоже вернулась домой и обнаружила, что дверь заперта изнутри. Тогда росгвардейцы нашли за шкафом другого 19-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег и ювелирных изделий из двух сейфов. Ещё несколько лет назад квартирные кражи в Зеленограде были редкостью, но, похоже, такие преступления снова стали происходить чаще.

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Метки:
преступность, уголовные дела, вор
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