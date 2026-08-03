Расскажите родителям — им может быть интересно.

Валерий Семин известен не только как баянист, композитор и вокалист, но и как соведущий популярных народных телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1».

Артист празднует 60-летие, а его концерты, как отмечает организатор, создают душевную атмосферу семейного праздника и объединяют разные поколения даже при полных залах.

Музыкант-мультиинструменталист с самого детства не расстается с баяном, который в его руках творит настоящие чудеса.

Концерт пройдет 31 января (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение — 6+

Билеты от 2000 до 4500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-valeriya-semina