Юбилейный концерт популярного баяниста Валерия Семина — 31 января в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась 03.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Расскажите родителям — им может быть интересно.

Валерий Семин известен не только как баянист, композитор и вокалист, но и как соведущий популярных народных телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1».

Артист празднует 60-летие, а его концерты, как отмечает организатор, создают душевную атмосферу семейного праздника и объединяют разные поколения даже при полных залах.

Музыкант-мультиинструменталист с самого детства не расстается с баяном, который в его руках творит настоящие чудеса.

Концерт пройдет 31 января (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

  • Продолжительность — 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение — 6+

Билеты от 2000 до 4500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-valeriya-semina

  • Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пляж городского пруда переполнен, хотя купаться там по-прежнему нельзя из-за грязной воды Новости
Вкалывают роботы, а зеленоградские айтишники обсудят ИИ-агентов у Школьного озера Новости
В Андреевке почти пять тысяч человек остались без холодной воды после повреждения трубы во время ремонта электричества Новости
Голубое снова обещают подключить к зеленоградской воде — спустя шесть лет ожидания Новости
Наркопритон в 4-м микрорайоне закрыла полиция Новости
Беговая ретро-эстафета «Юность» стартовала в Зеленограде Новости
Тайны городских пейзажей на выставке Нины Митенковой в КЦ «Зеленоград» Новости
Ипотека на несуществующий коттедж. Как жительницу Зеленограда втянули в схему и что должно было насторожить Новости
Прокат самокатов «повзрослел» и стал транспортом «последней мили». Но где для них инфраструктура? Новости
Началось переселение в новый дом по реновации на Заводской улице Новости
Крюково перестало быть одним из лидеров Москвы по доступности новостроек Новости
Лось перебежал Ленинградку возле Зеленограда и врезался в фуру Новости
Картинки с выставки: вход в префектуру под серпом и молотом Новости
Вырубку под корень здоровых растений управа назвала «санитарной обрезкой ветвей» Новости
Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны Новости
Шезлонги у Чёрного озера поставили прямо на голую землю Новости
Трое зеленоградских школьников отправятся в Большую арктическую экспедицию Новости
После протеста жителей Малино грузовики пустят в объезд, а ночные рейсы прекратят Новости
Площадка фестиваля «Лето в Москве» открывается 1 августа у Михайловского пруда Новости
Ресторан «Хмельной кабан»: меню, акции, выступления по субботам Реклама
Шестнадцатилетний зеленоградец в одиночку поднялся на Эльбрус — без связи и одобрения родителей Новости
Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу посвятят народам России и котикам Новости
Маленький поэтический фестиваль — 1 августа у Школьного озера Новости
Газону у Чёрного озера после публикации «Зеленоград.ру» добавили гарантию от проплешин. Но вопросы остались Новости
Образовательный пикник для беременных и кормящих мам — 7 августа у Школьного озера, регистрация открылась Новости
Лето в МЖК: кувшинки на пруду и альпийская горка с цветами — горожане любуются, художники рисуют Новости
Два новых катка с искусственным льдом строят в 4-м и 5-м микрорайонах Новости
Безопасность маршрутов к школам начали проверять перед началом учебного года. Но одних знаков и разметки мало Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру