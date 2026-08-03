Вероника Медведева уже знакома зеленоградцам по нескольким встречам. В авторской копилке писательницы более 15 книг для детей и подростков, а сказка «Верхом на тыкве на конкурс урожая» оказалась в списке лучших книг месяца по версии Библиогида РГДБ. Вероника — автор сценария водного шоу «Море снов» в Москвариуме.

Истории про любознательного хаски Лаки не только увлекательные, но и полезные. «Держи ушки на макушке. Безопасность с малышом Лаки», «Больше не боюсь. Лаки побеждает страхи», «Малыш Лаки учится дружить», «Сказки на сонные глазки. Волшебные сны с малышом Лаки», «Финансовая грамотность с хаски Лаки» помогают юным читателям преодолеть страх перед высотой, новыми знакомствами, зубными врачами, ночными кошмарами, больше узнать о правилах безопасности и поведения на улице, научиться делиться с близкими, переживать разные эмоции с правильным настроем и грамотно распоряжаться карманными деньгами.

По текущему прогнозу — в субботу днем до +23 и переменная облачность без осадков. Шатер библиотек — крытый.

Встреча пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Регистрация: https://bilet.mos.ru/event/684779257/