В субботу в 14:00 в Озеропарк приедет Вероника Медведева — финалист литературной премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка».
Гостья познакомит детей с героем своих книг — маленьким любознательным щенком Лаки, а также с историями, которые помогают юным читателям разбираться в эмоциях, преодолевать страхи и даже планировать «карманные» расходы.
Встреча бесплатная и подходит для всей семьи. Возрастное ограничение — 0+.
Идет регистрация.
Вероника Медведева уже знакома зеленоградцам по нескольким встречам. В авторской копилке писательницы более 15 книг для детей и подростков, а сказка «Верхом на тыкве на конкурс урожая» оказалась в списке лучших книг месяца по версии Библиогида РГДБ. Вероника — автор сценария водного шоу «Море снов» в Москвариуме.
Истории про любознательного хаски Лаки не только увлекательные, но и полезные. «Держи ушки на макушке. Безопасность с малышом Лаки», «Больше не боюсь. Лаки побеждает страхи», «Малыш Лаки учится дружить», «Сказки на сонные глазки. Волшебные сны с малышом Лаки», «Финансовая грамотность с хаски Лаки» помогают юным читателям преодолеть страх перед высотой, новыми знакомствами, зубными врачами, ночными кошмарами, больше узнать о правилах безопасности и поведения на улице, научиться делиться с близкими, переживать разные эмоции с правильным настроем и грамотно распоряжаться карманными деньгами.
- По текущему прогнозу — в субботу днем до +23 и переменная облачность без осадков. Шатер библиотек — крытый.
Встреча пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Регистрация: https://bilet.mos.ru/event/684779257/
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05