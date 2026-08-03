Один мужчина погиб, второй попал в больницу после нападения с ножом у дома 43к1 на Староандреевской улице в Андреевке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
По данным следствия, сегодня утром неизвестный напал с ножом на двух мужчин — 44 и 48 лет. Первый погиб на месте, второго госпитализировали с ранениями плеча и предплечья. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и готовят судебные экспертизы. Нападавшего пока не задержали — его ищут.
Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК). За убийство предусмотрено от шести до 15 лет лишения свободы, а за убийство двух и более лиц — от восьми до 20 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь (на практике в России действует мораторий на ее применение).