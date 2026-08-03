Один мужчина погиб, второй попал в больницу после нападения с ножом у дома 43к1 на Староандреевской улице в Андреевке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

По данным следствия, сегодня утром неизвестный напал с ножом на двух мужчин — 44 и 48 лет. Первый погиб на месте, второго госпитализировали с ранениями плеча и предплечья. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.