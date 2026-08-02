Подключить Голубое к воде из зеленоградской магистрали обещали ещё в 2020 году, когда её начали подавать в соседнюю Андреевку. Шесть лет спустя жители посёлка по-прежнему жалуются на качество воды, а власти называют новый срок — до конца 2026 года.

Специалисты уже обследовали территорию, определили трассу будущего водопровода, места врезок и установки счётчиков и закончили проектирование. Подрядчики должны приступить к строительству «в ближайшее время», — сообщили местным жителям на встрече с солнечногорской администрацией 28 июля. Кто будет выполнять работы, сколько они стоят и когда именно начнутся, не сообщается.

Нынешние резервуары и артезианские скважины после подключения хотят сохранить как резервный источник водоснабжения.

Проблема подтверждалась официально в 2025 году. Прокуратура установила, что в Голубом периодически отсутствовала холодная вода, а питьевая вода не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. Суд обязал чиновников отремонтировать водозаборный узел. Жителям сделали перерасчёт более чем по 2600 лицевым счетам на общую сумму свыше миллиона рублей.

В Андреевку вода из зеленоградской системы пришла в феврале 2020 года. Сначала к ней подключили 12 домов «Андреевского квартала» и ещё пять многоэтажек — около пяти тысяч жителей. Воду «Мосводоканала» смешивали с местной артезианской, чтобы уменьшить содержание примесей. Сам водопровод от Староандреевской улицы до водозаборного узла построили ещё в 2016 году.

Тогда подключение домов в Голубом называли одним из ближайших этапов. Однако за шесть лет до посёлка вода из зеленоградской системы так и не дошла. Почему работы не выполнили раньше, власти сейчас не объяснили.