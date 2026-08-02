В организации притона обвиняют 46-летнюю хозяйку квартиры. По версии полиции, женщина систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для употребления наркотических средств.

После проверки полицейские установили посетителей квартиры. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 35 лет. На них составили административные протоколы за потребление наркотических средств без назначения врача (статья 6.9 КоАП). Санкция статьи предусматривает штраф от четырёх до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток.

В отношении хозяйки квартиры возбудили уголовное дело о систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков (часть 1 статьи 232 УК). По этой статье предусмотрено наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы. На время следствия её отпустили под подписку о невыезде.

Сталкивались с подобными квартирами в своём доме или микрорайоне? Расскажите об этом в комментариях — где это было и как реагировали полиция или соседи.