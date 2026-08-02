Обязательной частью эстафеты стал ретро-дресс-код. Бегуны пришли в коротких спортивных шортах, гетрах, олимпийках, пионерских галстуках, футболках с советской символикой и других костюмах в духе эпохи.



Для мужчин действовало отдельное условие: наличие усов, бороды или другой растительности на лице — настоящей, накладной или нарисованной.