Участники вышли в образах 1970-1980-х годов, а стартовый городок на лыжероллерной трассе за 17-м микрорайоном оформили в стилистике советской эпохи.
В забеге участвовали команды из двух человек. Им предстояло поочерёдно преодолеть четыре этапа длиной 2,8 километра. Соревнования проводили в мужском, женском и смешанном зачётах.
Обязательной частью эстафеты стал ретро-дресс-код. Бегуны пришли в коротких спортивных шортах, гетрах, олимпийках, пионерских галстуках, футболках с советской символикой и других костюмах в духе эпохи.
Для мужчин действовало отдельное условие: наличие усов, бороды или другой растительности на лице — настоящей, накладной или нарисованной.
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