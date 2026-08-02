От Ярославля до Зеленограда

Художница родилась в Ярославле. Интерес к искусству поддерживала её старшая сестра, которая стала скульптором.



В 1968 году Нина окончила художественный факультет Московского педагогического института имени Ленина, а затем семь лет преподавала графику студентам строительного института в Тюмени. В 1975 году она переехала в Зеленоград.



Около 20 лет работала дизайнером в электронной промышленности. Эта профессия сочетала художественные и технические задачи: нужно было понимать устройство прибора и одновременно думать о человеке, который будет им пользоваться.



«Тогда электронная промышленность только начинала развиваться, и работать было очень интересно. Всё было устроено профессионально», — вспоминает Митенкова.



Совмещать промышленный дизайн с живописью не получалось: обе работы требовали полного погружения. К картинам художница вернулась после распада предприятия, когда уже была на пенсии.



«Я начала вспоминать, что такое живопись», — говорит она.