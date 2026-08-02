Тайны городских пейзажей на выставке Нины Митенковой в КЦ «Зеленоград» 02.08.2026 ZELENOGRAD.RU

На картинах зеленоградской художницы Нины Митенковой — виды Зеленограда, Москвы и Подмосковья. Митенкова называет себя городским жителем: она родилась, училась и всегда жила в городе, поэтому её больше интересуют архитектура и городской пейзаж, чем природа сама по себе.

Нине Васильевне больше 80 лет. Раньше она ходила по городу в поисках сюжетов, а сейчас чаще обращается к знакомым местам поблизости. Среди запомнившихся ей мест — 6-й микрорайон, парк Победы и территория возле КЦ «Зеленоград».

«Я отталкиваюсь от собственного впечатления. Иногда чувствуешь какую-то тайну, появляется внутренняя музыка, что-то необычное. В городских пейзажах, как и в природе, есть свои сложности, свои тайны», — рассказала художница «Зеленоград.ру».

Зеленоград для неё — непростой сюжет. Здесь перемешались современные высотки и простые пятиэтажки, рядом стоят крупные общественные здания разных стилей. Они не всегда образуют цельную среду, признаёт художница, но эти контрасты можно передать в живописи.

Выставка продлится до 6 августа. Посетить её можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Картины можно купить, связавшись с художницей по телефону 8-985-988-70-34.

От Ярославля до Зеленограда

Художница родилась в Ярославле. Интерес к искусству поддерживала её старшая сестра, которая стала скульптором.

В 1968 году Нина окончила художественный факультет Московского педагогического института имени Ленина, а затем семь лет преподавала графику студентам строительного института в Тюмени. В 1975 году она переехала в Зеленоград.

Около 20 лет работала дизайнером в электронной промышленности. Эта профессия сочетала художественные и технические задачи: нужно было понимать устройство прибора и одновременно думать о человеке, который будет им пользоваться.

«Тогда электронная промышленность только начинала развиваться, и работать было очень интересно. Всё было устроено профессионально», — вспоминает Митенкова.

Совмещать промышленный дизайн с живописью не получалось: обе работы требовали полного погружения. К картинам художница вернулась после распада предприятия, когда уже была на пенсии.

«Я начала вспоминать, что такое живопись», — говорит она.

Не подстраиваться под покупателя

Митенкова не пишет картины в расчёте на конкретного покупателя. По её словам, работа на продажу — отдельная профессия: художнику приходится изучать вкусы публики и подстраиваться под них.

«Или ты работаешь от души, выражаешь то, что чувствуешь, или подгадываешь под покупателя. Это разные вещи. Гораздо интереснее рисовать то, что воспринимаешь как гармонию», — говорит художница.

По выходным она встречается с другими художниками у гастроцентра «Станция» возле Крюково. Они приносят картины, общаются с прохожими, обсуждают разные техники и учатся друг у друга. Представленные там работы можно купить.

Сейчас почти всё своё время Митенкова посвящает живописи и называет её смыслом жизни.

«Дети выросли, уехали. А живопись — это и есть моя работа, моя жизнь», — говорит художница.

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Метки:
выставка, культурный центр (дк) "зеленоград"
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