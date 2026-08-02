Прокат самокатов «повзрослел» и стал транспортом «последней мили». Но где для них инфраструктура? 02.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Число поездок на прокатных электросамокатах стремительно растёт, при этом их всё реже используют для развлечения. Доказательства представили департамент транспорта и сервис «Юрент». Большинство пользователей едут на самокатах в конкретное место, а время наиболее активной аренды совпадает с утренними и вечерними транспортными часами пик.

По данным дептранса, в 85% случаев пользователи арендуют самокат, чтобы быстро добраться до конкретного места. Например, доехать от дома или работы до МЦД или автобусной остановки, не ждать следующий автобус или преодолеть несколько километров в часы высокого спроса на такси.

Пик аренды приходится на утро с 8:00 до 10:00 и вечер с 17:00 до 19:30. То есть именно на время, когда горожане едут на работу или учёбу и возвращаются домой.

В Зеленограде это видно по большому количеству самокатов в местах пересадки на общественный транспорт: у станции Крюково и возле автобусных остановок.

Статистика «Юрента» показывает похожую картину. Средняя поездка на самокате в Москве — около 8 минут. Это время, которого достаточно, чтобы доехать до остановки, офиса или дома, но обычно недостаточно для развлекательной прогулки по городу.

При этом за четыре года доля самых коротких поездок сократилась с 50 до 38%. По мнению сервиса, это также говорит о взрослении кикшеринга: самокаты всё чаще используют не для короткого «развлекательного» катания вокруг точки аренды, а как повседневный городской транспорт.

Совокупность этих данных показывает: прокатные самокаты стали полноценным транспортом «последней мили». При этом с начала сезона москвичи арендовали электросамокаты более 40 миллионов раз — на 29% больше, чем за тот же период прошлого года.

Если прокатный самокат стал видом транспорта, возникает вопрос: где предназначенная для него инфраструктура, как для пешеходов и водителей? Сейчас самокатчикам приходится выбирать между тротуарами, где они мешают пешеходам, и проезжей частью, где опасно уже им самим. Непрерывных выделенных маршрутов для самокатов в Зеленограде нет, хотя возможностей их сделать предостаточно.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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