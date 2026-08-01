Дом №10 на Заводской улице достроили в июне. Первые жители уже получают направления на осмотр квартир и оформляют документы. Всего сюда переедут жильцы шести пятиэтажек.
Сейчас квартиры показывают жителям домов №2 и 4 на Советской улице.
С 6 августа начнётся переселение жителей дома №1 на улице Ленина и дома №2 на улице 1 Мая.
С 13 августа приглашения получат жители дома №6 на Советской улице и части квартир дома №4 на улице 2-я Пятилетка.
В доме открылся центр информирования, в котором можно получить консультацию, оформить документы и направление на осмотр новой квартиры. С понедельника по четверг центр открыт с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:00 до 17:00.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны Новости
Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу посвятят народам России и котикам Новости
Газону у Чёрного озера после публикации «Зеленоград.ру» добавили гарантию от проплешин. Но вопросы остались Новости
Лето в МЖК: кувшинки на пруду и альпийская горка с цветами — горожане любуются, художники рисуют Новости
Безопасность маршрутов к школам начали проверять перед началом учебного года. Но одних знаков и разметки мало Новости
Ночные игры в футбол на дворовой спортплощадке не дают спать — управа советует вызывать полицию, но это почти не помогает Новости