Сейчас квартиры показывают жителям домов №2 и 4 на Советской улице.

С 6 августа начнётся переселение жителей дома №1 на улице Ленина и дома №2 на улице 1 Мая.

С 13 августа приглашения получат жители дома №6 на Советской улице и части квартир дома №4 на улице 2-я Пятилетка.

В доме открылся центр информирования, в котором можно получить консультацию, оформить документы и направление на осмотр новой квартиры. С понедельника по четверг центр открыт с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:00 до 17:00.