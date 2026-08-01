Началось переселение в новый дом по реновации на Заводской улице 01.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Дом №10 на Заводской улице достроили в июне. Первые жители уже получают направления на осмотр квартир и оформляют документы. Всего сюда переедут жильцы шести пятиэтажек.

Сейчас квартиры показывают жителям домов №2 и 4 на Советской улице.

С 6 августа начнётся переселение жителей дома №1 на улице Ленина и дома №2 на улице 1 Мая.

С 13 августа приглашения получат жители дома №6 на Советской улице и части квартир дома №4 на улице 2-я Пятилетка.

В доме открылся центр информирования, в котором можно получить консультацию, оформить документы и направление на осмотр новой квартиры. С понедельника по четверг центр открыт с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:00 до 17:00.

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Метки:
реновация
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