Положение Крюково изменилось довольно быстро. В начале мая район занимал второе место: квадратный метр здесь стоил в среднем 300 тысяч рублей.



В июне Крюково опустилось на шестое место, хотя средняя цена выросла сравнительно незначительно — до 305 тысячи рублей. Уже к июлю она поднялась ещё на 20 тысяч и район оказался на десятой строчке. За два месяца — с начала мая до начала июля — квадратный метр в крюковских новостройках подорожал на 25 тысяч рублей, или на 8,4%.



При этом Крюково ещё недавно считалось самым дешёвым районом Москвы для покупки жилья в новостройке. В ноябре 2024 года оно занимало первое место в аналогичном рейтинге, подготовленном компанией «Метриум». Средняя цена квадратного метра тогда составляла 223,4 тысячи рублей. За последующие год и восемь месяцев показатель вырос примерно на 45%. Однако напрямую сравнивать эти значения следует с осторожностью: исследования проводили разные аналитические компании.



Ныненший рейтинг, опубликованный РБК, составили аналитики платформы bnMAP.pro на основе цен квартир, выставленных на продажу в новостройках. Самые низкие цены в начале июля зафиксировали в Некрасовке — в среднем 232 тысячи рублей за квадратный метр. Далее идут Капотня — 254 тысячи и район Северный — 255 тысячи рублей. Немного дешевле Крюково новостройки в Митино — 324 тысячи, Северном Тушино — 321 тысячи и Косино-Ухтомском — 321 тысячи рублей за квадратный метр.