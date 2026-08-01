Для окрестностей Зеленограда такие случаи не редкость. Город окружён лесом, поэтому лоси периодически выходят к домам и пересекают дороги. Их замечали на улицах Зеленограда и даже на огороженной трассе М-11. Особенно внимательными нужно быть на участках рядом с лесом: крупное животное может выбежать на дорогу внезапно и быстро изменить направление.



Саму дорогу животное не воспринимает как непроходимую границу, однако при пересечении открытого пространства лоси обычно ускоряются: исследование показало, что непосредственно через шоссе они двигались в среднем втрое быстрее, чем до и после перехода. Поэтому зверь может внезапно выскочить из леса и попытаться преодолеть все полосы одним рывком.



При появлении лося лучше плавно снижать скорость и не пытаться объехать его резким манёвром. Столкновение со встречной машиной или ограждением может оказаться опаснее самого наезда. Сигналить также не стоит: испуганное животное способно неожиданно броситься под колёса.



В данному случае лось после столкновения ушел самостоятельно. Но если животное погибло, государству возмещается вред: действующая такса за одного лося составляет 80 тысяч рублей. При наличии ОСАГО и правильно оформленном ДТП эту сумму обычно выплачивает страховая компания.



Видео канала vk.ru/voditel_zelenograda