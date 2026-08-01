Ряд других вопросов «Зеленоград.ру» управа и департамент природопользования проигнорировали и не предоставили никаких данных, например:



— Если вырубка указанных деревьев и кустарников произведена ошибочно или с нарушением — кто является ответственным за это, выставлены ли штрафы (в каком размере и кому)?

— Сколько и каких деревьев и кустарников (точное количество и список пород из выданных порубочных билетов) у корпусов 349-351 уже вырублено или подлежит вырубке за этот сезон, на каких основаниях?

— Присутствовали ли вырубленные растения в паспорте дворовых территорий корпусов 349, 350, 351 и дендропланах? То есть была ли это несанкционированная поросль или официально оформленные зеленые насаждения.



На вопрос о компенсационной высадке деревьев и кустов взамен вырубленных (когда посадят, сколько единиц, каких пород) управа также промолчала. А в департаменте сообщили, что «при условии поступления заявок и согласования мест высадки проведут работу по включению территорий в адресный перечень объектов компенсационного озеленения». Упомянутые заявки должны подать как раз управа или префектура, однако управа в этой «работе» явно не заинтересована.



Вместе с жителями ожидаем результатов проверки прокуратуры по этой истории.