«В ходе выполнения работ по санитарной обрезке были удалены старые, больные, усыхающие и поврежденные ветви», — ответил на вопрос «Зеленоград.ру» об основаниях для вырубки и.о.главы управы Савёлки Алексей Шакиров. Работы выполнил «Жилищник» после «визуальной оценки территории с целью выявления аварийных и сухостойных деревьев и кустарников», пояснил он, в строгом соответствии с утвержденными в Москве правилами.
Две недели назад жители корпуса 349 обнаружили, что «Жилищник» вырубил в их дворе сирень и акацию — цветущие и абсолютно здоровые растения. На детской площадке у корпусов 350-351 обнаружились свежие пни от вербы и кустарников. Жители вызвали полицию, а также отправили коллективные обращения в управу, мэрию, ОАТИ, «Жилищник» и в прокуратуру. Люди уверены, что рубка была противозаконной — на здоровые растения департамент природопользования никогда бы не выдал порубочные билеты.
При этом существует специальный тип порубочного билета для «реконструкции зеленых насаждений». В ходе такой реконструкции старые или хаотичные посадки удаляют, прореживают, заменяют, меняют планировку озеленения, восстанавливают газон или высаживают новые растения.
Порубочный билет был, заявляет управа в ответе «Зеленоград.ру» — не уточняя, что конкретно на эти растения. В департаменте природопользования тоже подтвердили оформление порубочных билетов «на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений» по этим адресам, не приводя количество растений, породы и виды работ из этих разрешений.
При этом департамент природопользования выявил «несоответствие проведённых работ требованиям природоохранного законодательства» — что имеется в виду, неясно. Инспекторы департамента действительно выезжали на место вырубок 18-19 июля после заявок жителе. На вопрос «Зеленоград.ру» о том, каковы результаты инспекции, какие зафиксированы нарушения, ответа нет. Всё, что предприняли по итогам проверок — это направили «Жилищнику» «рекомендации по соблюдению обязательных требований к защите зеленых насаждений».
Ряд других вопросов «Зеленоград.ру» управа и департамент природопользования проигнорировали и не предоставили никаких данных, например:
— Если вырубка указанных деревьев и кустарников произведена ошибочно или с нарушением — кто является ответственным за это, выставлены ли штрафы (в каком размере и кому)?
— Сколько и каких деревьев и кустарников (точное количество и список пород из выданных порубочных билетов) у корпусов 349-351 уже вырублено или подлежит вырубке за этот сезон, на каких основаниях?
— Присутствовали ли вырубленные растения в паспорте дворовых территорий корпусов 349, 350, 351 и дендропланах? То есть была ли это несанкционированная поросль или официально оформленные зеленые насаждения.
На вопрос о компенсационной высадке деревьев и кустов взамен вырубленных (когда посадят, сколько единиц, каких пород) управа также промолчала. А в департаменте сообщили, что «при условии поступления заявок и согласования мест высадки проведут работу по включению территорий в адресный перечень объектов компенсационного озеленения». Упомянутые заявки должны подать как раз управа или префектура, однако управа в этой «работе» явно не заинтересована.
Вместе с жителями ожидаем результатов проверки прокуратуры по этой истории.